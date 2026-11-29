股市動盪，債券ETF配息重新受關注。本周有九檔債券ETF將除息，預估年化配息率平均超過6%，息收水準亮眼。其中，以主動聯博全球非投（00984D）年化配息率達10.59%最高，其次是群益優選非投等債ETF（00953B）的8.34%。

近期股市深受科技股賣壓、升息預期升溫影響，市場風險偏好明顯降溫，驅動避險資金湧向債市，市場隨之關注債券ETF配息表現。在債券ETF中，最近以短天期債及非投資等級債券的績效最亮眼，配息率也不錯。

在本周將除息的九檔ETF中，00984D將於12月1日除息，最後買進日為11月30日。這已是這檔ETF第八次除息，同樣是每單位將配息0.085元，與前七次維持一致。00984D連續八次的年化配息率都超過10%，備受投資人青睞，規模持續增加，來到111.5億元，仍然是規模最大的主動式債券ETF。

00953B則將於12月3日除息，最後買進日為12月2日。經理人李忠泰指出，儘管近期市場震盪整理，但企業基本面沒有顯著改變，總體經濟環境也穩健，顯示整體違約率仍處可控範圍。

至於今年以來總績效，則以群益ESG投等債0-5（00985B）最強，含息報酬率達6.75%。經理人呂汶芳表示，考量高利率環境可能延續，預期殖利率短期仍將高檔震盪。短天期投等債具存續期短，利率敏感度較低的特性，加上高信評、流動性佳、票息收益相對穩健等優勢，有助於降低利率波動影響、累積收益。

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