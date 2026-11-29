上周台股反彈3,274點、漲幅9.09%，ETF成交仍相當熱絡，而且成日均量前十強主動式ETF就占了四檔，另外槓桿、反向ETF共有三檔進榜。成交日均量最高的是主動中信台灣收益（00406A）高達117.0萬張，其次主動統一台股增長（00981A），有95.0萬張，第三名是元大台灣50正2（00631L），有74.5萬張。

成交日均量第四至十名ETF分別為群益臺灣加權正2、主動統一升級50、主動復華未來50、元大台灣50反1、元大台灣50、凱基台灣TOP50，以及中信台日韓PCB。中信台日韓PCB是唯一進榜的海外股票型ETF。

中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，市場高度關注CCL擴產消息，但高階CCL製造的關鍵仍在於上游原物料的取得與製造技術。隨著材料規格持續升級，生產損耗就越大，名目產能與實際可供應產量的落差將隨規格升級越拉越大，短期內不容易因新產能陸續開出，就使產業漲價紅利快速消失。

在AI驅動高階需求的產業趨勢下，高階產能才追上這一代，需求早已進入下一代，高階材料供給將處於長期追趕的狀態；高階CCL產業可望延續供需偏緊格局，具備技術領先與供應鏈掌控能力的龍頭廠商，將持續成為產業升級的主要受惠者，長期成長動能仍值得期待。

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