持有多少張ETF，才能對股價漲跌無感？財經作家「樂活大叔」施昇輝近日在臉書粉專「樂活分享人生」指出，只要0050、0056的持有張數夠多，即使遇到股市下跌，也能透過賣股或領息支應生活費，安心等待大盤回升。不過，這番說法引發不少股民質疑，認為資金規模越大，帳面虧損反而越有感。

施昇輝以元大台灣50（0050）為例，若持有張數足夠，每月賣出1張便能支應一至兩個月的生活費，即使遇到一至兩年的套牢期，也有機會撐過低迷行情，待大盤回升時，手中仍保有一定張數的0050。

至於元大高股息（0056），施昇輝認為，若每季領取的股息足以支應3個月生活費，投資人便不必在低點賣股，也較不容易受到短期價格波動影響。他直言，投資人之所以擔心短期虧損，是因為「買的不夠多」，但強調這套心態僅適用於市值型及高股息ETF，不適用於其他類型ETF與個股。

相關說法在PTT股板掀起熱議，不少股民認為，能累積足以支應生活費的ETF部位，本身就需要相當雄厚的資本，直言「成本投入越大下跌越痛吧」、「怎麼會是買的不夠多，應該是買的不夠早吧」、「靠股息就能支撐生活的數目不是常人能做的事吧」。也有人質疑，存股策略若建立在最多套牢一至兩年的假設上，可能低估長期空頭的風險。

不過，也有股民認同長期累積資產的觀念，表示「哪個人資產不是慢慢累積出來的」，另有投資人分享，自己目前0050、0056各持有60張，確實對股價波動較為無感。整體討論聚焦於資產規模、持有成本及現金流能否支應生活開銷，而非單純增加ETF持有張數就能消除下跌風險。

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