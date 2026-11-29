海外原型股票ETF股王統一FANG+ETF（00757）分割投票最後衝刺！統一投信提醒，只要是在10月30日前（含當日）買進並持有00757，一股就能參與投票，即便後來賣出持股，還是擁有這次投票資格。電子投票每日開放時間為7：00~23：59，截止時間為11月30日(周一)23:59。選擇書面投票的受益人，則最晚需在11月30日的16:30前，將紙本表決票寄達或送達統一證券股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓），逾時視為無效票。

統一投信表示，使用書面投票的受益人，記得要於表決票頁面勾選贊成或不贊成，並於兩處印鑑留存處均蓋章或均簽名，凡是缺一處簽章即視為無效票。印鑑不限於特定券商開戶印鑑，為本人姓名印鑑即可。最後直接將表決票彌封，投遞郵筒寄回（免貼郵票），方才完成投票。

受益人若在不同券商持有00757，只需投票一次。券商APP都會與集保投票系統連線，若使用電子投票也是投票一次即可。假設受益人完成電子投票後，又寄送紙本表決票，除非聲明撤銷電子投票意向，否則將以電子投票為準。如果先寄送紙本表決票，再使用電子投票，也將以電子投票結果為準。

00757分割案預計於12月3日召開受益人會議，啟動分割的條件，需要已發行受益權單位總數二分之一以上的受益人參與投票，且參與投票的受益人總數二分之一以上，皆投下同意票。若分割案順利通過，00757將以受益⼈會議當⽇的基⾦淨值計算，採分割後每單位淨值不低於發⾏價20元的最⼤整數倍，作為實際分割倍數。

若淨值介於120.00至139.99元間，分割倍數為6倍；若淨值介於140.00至159.99元間，分割倍數為七倍，以此類推。ETF分割是把每一個受益權單位「一分為多」，分割前後的總資產、持股內容、追蹤指數完全不變，受益人權益不會受到影響。以1拆6為例，投資人原本持有一股00757，分割後持有的單位數會變成6股，每單位淨值也會降低至原本的6分之一。

統一FANG+ETF（00757）成分股精選十大科技巨頭，包括輝達、博通、美光、帕蘭泰爾、微軟、谷歌、亞馬遜、META、網飛、蘋果，採每季等權重再平衡機制。依⽬前價格推估，分割後買進一張00757所需的價格約降⾄2萬元左右，使投資人分批布局美股行情時，資金運用更加靈活。小資族也可以用小額投資00757，一次打包十大科技巨頭。

統一投信表示，市場高標準檢視AI投資回報率、美國選後政策不確定性等因素，使近期市場陷入恐慌，美股呈現修正，但AI發展趨勢不可逆，需求只是因供給受限而遞延，而非消失，長期成長趨勢不變。待不確定性因素緩和後，市場回歸基本面，美股有望在科技巨頭帶領下重現輝煌。因此，短線股市拉回反而是布局甜蜜點，惟因波動劇烈，建議投資人採分批或定期定額方式布局為佳。

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