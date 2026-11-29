展望2027年，大華美國MAG7+（009815）經理人潘勝昱提醒，儘管美股在最強財報季展現強勁盈利韌性，但未來仍須留意三大風險變數，包括美國國會與監管機構對半導體出口及國安調查的後續進展；中東地緣政治與能源價格波動對通膨的二次影響，以及美國聯準會可能延後微幅升息對高估值科技股的壓抑。投資人宜保持風險意識，採取分批布局或定期定額策略分散進場時點，參與2027年AI長線美股巨頭紅利。

潘勝昱表示，AI資本支出與企業獲利成長將是2027年支撐牛市的核心引擎。其中，摩根士丹利預估超大型雲端業者（CSP）資本支出在2027年將攀升至1.6兆美元，AI帶動的生產力紅利將推升美國經濟穩健擴張，標普500指數2027年底目標上看8,700點；高盛亦給出標普500指數8,700點與18%總報酬的樂觀預期，並指出明年市場將由估值擴張轉向實質盈利驅動，企業庫藏股回購與強健資產負債表將成為選股關鍵；在歷經對沖基金去槓桿與短線籌碼換手後，資金最終將回流基本面透明、具備商業變現能力的龍頭企業。

潘勝昱指出，觀察009815追蹤的彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數最新成分股配置，正對齊2027年AI超級周期主軸。009815以70%權重鎖定蘋果、微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜、特斯拉與Meta等科技七巨頭，並以30%權重網羅台積電ADR、博通、超微、美光及Palantir等23檔大型科技與半導體領軍企業。無論是掌握底層AI算力與客製化晶片的輝達、博通與台積電，或是透過雲端平台、企業軟體與終端裝置直接收費變現的微軟、蘋果、Google與亞馬遜，納入投資組合，協助投資人緊跟美股龍頭輪動。

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