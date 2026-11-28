美股反彈、黃仁勳回鍋輝達（NVIDIA）執行長暫時化解市場對AI科技產業的疑慮、國安基金護盤效應下，台股單周反彈3,274點或9.09%，改寫史上單周第二大漲點，由黑翻紅。

不過，盤面上不確性因素仍存，包含美國總統川普政府擬提高中國大陸及歐盟等進口關稅後續發展、黃仁勳聽證會、聯準會利率會議等等。

根據集中保管結算所資料，截至27日，受益人數創新高的前十大台股ETF及人數依序為元大台灣50（0050）的412.1萬人、元大高股息（0056）183.5萬人、國泰永續高股息（00878）182.1萬人、群益台灣精選高息（00919）155.2萬人、主動統一台股增長（00981A）103.8萬人、凱基台灣TOP 50（009816）的101.9萬人、富邦台50（006208）的76.1萬人、主動中信台灣收益（00406A）67.6萬人、元大台灣50正2（00631L）的43.2萬人、大華優利高填息30（00918）的39.8萬人。

其餘受益人數創高的台股ETF還有群益臺灣加權正2（00685L）、群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891）、永豐台灣ESG（00888）、台新臺灣IC設計（00947）、玉山市值動能50（009803）、主動復華台灣新星（00418A）、元大MSCI金融（0055）、主動摩根台灣鑫收（00401A）、兆豐藍籌30（00690）、元大科技市值（0053）、主動第一金優股息（00408A）、主動玉山關鍵科技（00413A）、主動施羅德AI台股（00419A）（26日掛牌上市）。

本周受益人增加前十多依序為元大台灣50的8.3萬人、主動中信台灣收益4.1萬人、元大高股息2.02萬人、群益台灣精選高息1.8萬人、國泰永續高股息1.6萬人、主動統一台股增長1.37萬人、元大台灣50正2的1.35萬人、群益臺灣加權正2的0.5萬人、大華優利高填息30的0.33萬人、主動統一升級50（00403A）的0.32萬人。

根據美國德州布拉索斯郡（Brazos County）政府11月23日發布的官方新聞稿顯示，台積電（2330）已依德州「就業、能源、科技與創新（JETI）」計畫提出申請，評估在該郡大學城獨立學區（College Station ISD）範圍內設立先進半導體製造園區，預計打造2奈米或更先進製程晶圓廠，總投資金額估達226億美元；不過，台積電強調目前仍屬前期選址評估，全案仍在評估中。國泰投研團隊指出，這項布局的後續進展，也可用來觀察先進製程投資何時轉化為供應鏈訂單。

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