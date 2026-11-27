00918上一季配1.75元 這一季你猜配多少？

又快到00918配息開獎的時候啦

這幾天陸續有粉絲要孫太猜這次00918可能配多少？

由於，上一季00918配到1.75元，讓不少存股族很有感，因此不少人期待這次能配多少？

我個人是覺得，因為最近股市經歷一波不小的修正，所以這季配息，所以自動把期待值往下調了一點。

這些年研究高股息ETF，除了關心配息金額，我個人更很關心，配息的底氣從哪裡來？

我們直接用今年6月的換股資料去推估

當時部分上漲的科技股獲利了結，同時又納入估值較低、股利率相對具有吸引力的金融股。

從產業配置也能看出變化，由6月換股前到10月底：

科技股：59.2% → 42.6% 金融股：23.1% → 38.8%

對高股息ETF來說，除了成分股發放的股利，換股過程中實現的資本利得，也可能成為配息來源。

至於存糧還剩多少？

就得把先前實現的獲利、收到的股利，以及已經分配出去的金額一起考量，不能單看這幾個禮拜的股價表現，這也是為什麼，研究高股息ETF，除了看配息，我也會研究ETF換股前後的變化的原因。

高股息ETF這麼多 選股邏輯有什麼不同？

00918比較有意思的地方在於，除了考量股利率，也會將個股過去的填息表現納入選股條件，再搭配流動性及財務指標等條件，篩選出30檔成分股。

當然，過去會填息，不代表未來一定會填息，但不同的選股條件，自然會篩選出不同的股票，進而影響ETF的產業配置及投資表現。

我一直覺得，存股之前，多花一點時間認識商品的選股邏輯，是絕對必要的，畢竟，我們不可能只遇到多頭行情。

尤其像最近這種盤勢，如果連自己買的商品是怎麼選股的都不知道，又怎麼判斷當初買進的理由還在不在？

像最近股市上沖下洗，剛好有配息入帳，等於又多了一筆可以運用的存糧，從一開始領幾百元、幾千元的股息，到後來慢慢累積，讓股息幫忙負擔生活中的各項開銷，不正是吸引很多存股族開始存股的原因嗎？

結論

來來來

先說好，猜中沒有獎品，猜錯也不要來找我。

直接公布我自己猜的答案喔！

這次偏保守一點猜，每張可能落在1.3～1.5元！（這只是個人猜測，實際金額還是以正式公告為準喔)

不知道有沒有人比我樂觀？

還是有人覺得我猜太多了？

留言留下你／妳的答案，等00918配息開獎，我們再回來對答案！

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