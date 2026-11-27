投資除了挑選標的，能否承受市場波動也是一大考驗。一名大學生近日透露，自己因急著賺錢，在高點買進元大台灣50（0050），卻又沉不住氣在低點賣出，原本4萬元的獲利轉為虧損2萬元，資產從40萬元縮水至34萬元。眼看辛苦打工累積的積蓄減少，讓他決定重新調整投資方式。

原PO在Dcard上以「這次賠錢才學乖了」為題發文，坦言自己因為太想賺錢，逐漸失去原有的投資步調，最終做出追高殺低的決定。儘管實際虧損的本金不算多，但從帳面獲利4萬元到倒賠2萬元，短短一段投資經歷就讓資產減少6萬元，令他相當心痛，感嘆每天努力打工存錢，卻因為缺乏耐心而付出代價。

經過這次教訓，原PO也開始反思自己的投資心態。他認為，定期定額聽起來並不困難，真正難以克服的卻是人的貪婪，坦言自己無法承受將資金全數投入股市後的心理壓力，未來將改採定期定額的方式。他後續也在留言區自嘲「我不想當韭菜了」，希望記取這次經驗。

貼文引起不少投資人討論，有網友對原PO賣出0050的決定感到不解，紛紛留言「0050有要用錢才賣啊」、「買高點沒問題，急著賣才是」、「買個0050到底要探討什麼高低點」，也有人建議，若容易受到股價波動影響，可以減少查看帳面損益的頻率，將心力放回學業或本業，避免因短期漲跌而頻繁進出市場。

不過，也有網友提醒，改採定期定額並不代表就能避開虧損，「當你定期定額到市值40萬的時候，你還是需要忍受40萬市值的波動」，認為原PO更需要建立承受資產起伏的心理準備，建議從較小金額開始投入，逐步了解自己的風險承受能力。也有網友安慰，趁年輕累積投資經驗未必是壞事，重要的是別再重蹈覆轍。

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