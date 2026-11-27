為協助投資人充分掌握ETF（指數股票型基金）資訊，證交所MIS網站推出折溢價資訊提醒功能，折溢價超過3％就以紅底標示，提醒投資人注意相關風險，證交所也鼓勵券商在下單軟體也提供折溢價資訊警示，富邦證券首家響應，在行動下單平台ETF行情頁增增列折溢價資訊。

證交所ETF發行單位變動及淨值揭露專區，揭露ETF前一營業日結算單位淨值、盤中即時預估淨值及預估折溢價幅度等資訊，並自9月1日起，折溢價幅度高於3%時，均以紅底醒目標示提醒投資人注意相關風險。

證交所表示，ETF淨值與市場價格間的折溢價，是投資人於次級市場交易ETF的重要參考資訊。除強化網站折溢價幅度警示外，證交所也推動證券商於下單軟體適當位置揭露ETF折溢價資訊，協助投資人於下單前充分掌握交易資訊，或採取適當方式提醒投資人注意相關風險。

證交所表示，MIS網站折溢價逾3%提醒功能自9月1日上線後，已有證券商響應相關措施，首家富邦證券，近期已在行動下單平台ETF行情頁面增列折溢價資訊、折溢價達一定幅度時醒目標示並於下單前顯示警語。

證交所提醒，考量ETF新上市期間或將出現較大幅度溢價，或於重大經濟情勢變化或市場行情波動時，因折溢價幅度擴大而有較高價格波動，投資人投資前應理解折溢價的形成原因及潛在風險，避免因市場熱度而盲目追價，提高投資成本。

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