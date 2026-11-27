南韓經濟與資本市場迎來關鍵轉折點！南韓央行（BOK）於 11 月 26 日決議將基準利率調升 1 碼（25 個基點）至 3.25%，創下近兩年新高，同時大幅上修 2026 年全年國內生產毛額（GDP）成長率預測由 3.3% 至 3.9%，2027 年更上看 4.1%。

南韓央行總裁申鉉松直言，受惠於人工智慧（AI）基礎設施投資帶動半導體出口爆衝，估計半導體企業營業利益可達約 700 兆韓元、占國民所得逾五分之一，成為推升名目 GDP 的核心引擎。

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，儘管近期市場因短線震盪與外資調節而出現波動，賴昱廷指出，晶片雙雄評價已過度反映悲觀情境，長約（LTA）機制更確保出貨與定價韌性。

賴昱廷進一步分析表示，在半導體出口基本面強勁、政策改革與股東回報持續推進，以及 K-Culture 文化外銷支撐下，短線回檔正是投資人透過 009829 分批布局或定期定額卡位韓股評價重估的良機。

賴昱廷表示，南韓記憶體龍頭 SK 海力士在 AI 伺服器與高階記憶體需求帶動下，獲利動能與長期合約能見度備受市場關注，且股價回購註銷亦有助於提升每股獲利表現。

高盛在最新研調中重申晶片週期韌性與記憶體龍頭股東回報吸引力，維持對 KOSPI 中長期「加碼」看法；賴昱廷強調長期供應合約（LTA）有助穩固南韓晶片廠未來出貨與定價。

賴昱廷建議持續關注南韓企業治理改革與 AI 獲利雙動能，認為在籌碼沉澱後，韓股仍具評價修復空間。

在政策與產業結構面上，南韓央行此次升息反映經濟成長動能強勁與通膨壓力仍存，央行同時保留後續政策調整彈性，並強調半導體產業在南韓 GDP 與出口中的關鍵地位。

與此同時，賴昱廷指出，南韓持續推動「企業價值提升計劃」與股東回饋措施，引導企業強化資本效率與股東回報，加上 K-Pop 全球巡演、影視娛樂與數位內容外銷熱度延續，為整體經濟與股市提供多元非科技業支撐。

009829 網羅南韓市值前 50 大代表性企業，前兩大持股「三星電子與 SK 海力士」合計權重逾六成，高純度連結全球 AI 與高階記憶體雙龍頭，並同步涵蓋受惠於政策改革與高股息題材的「韓國國民銀行金融集團、現代汽車、新韓金融集團」等權重股。

賴昱廷指出，面對短線市場震盪與利率政策調整，建議投資人評估自身風險承受度，不妨透過 009829 採定期定額或逢回分批進場，穩健參與韓股中長期評價重估與產業成長紅利。

表一：KOSPI 50核心驅動引擎

核心驅動引擎 南韓利多重點 009829成份股優勢 AI記憶體與央行升息 • 南韓央行升息1碼至3.25%，並將2026年GDP成長預測上修至3.9%，半導體出口與獲利成核心引擎

• 晶片週期韌性與長約保護，記憶體雙雄回檔具吸引力 三星電子、SK海力士

合計權重逾六成，高純度卡位全球AI與記憶體雙霸主，享長約與獲利動能 政策紅利與企業治理 • 南韓持續推進「企業價值提升計劃」與股東回饋，央行同時緊盯通膨與金融穩定

• 關注企業治理改革與AI獲利帶來的評價修復潛力 韓國國民銀行金融集團、現代汽車、新韓金融集團

受惠於政策改革與高股息題材，分散單一科技股波動，強化投組防禦力 K-Culture與多元動能 • 南韓影視娛樂、K-Pop全球巡演與數位內容持續外銷，拓展非科技產業營收來源

• 兼顧出口龍頭與內需消費題材，支撐KOSPI 50成分股多元基本面 KOSPI 50前50大龍頭配置

完整涵蓋南韓核心權值股，適合以定期定額或分批方式參與長線重估行情

資料來源：韓國央行、彭博，大華銀投信整理；資料日期：截至2026/11/27

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