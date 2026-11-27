買了009826就一定贏嗎？

投資勝利第一條件當然是「買了什麼？」如果買了錯誤的標的，怎麼拼命都沒用，例如個股、正2、高股息等商品。

只有買市值型的元大台灣50（0050）或貝萊德世界股票（009826）才有成功的希望，因為它們長期走勢向上，不會企業倒閉、不會波動耗損倍數崩跌無法翻身、不會成長停滯，所以市值型才是值得投資的商品。

009826又比0050好，因為避免單一國家地緣政治與半導體科技產業集中的風險，分散全世界、賺到全世界所有國家與任何產業的豐厚報酬。

然而，買了009826就一定贏嗎？

答案是：「不一定！」

絕對要符合以下三個條件才能勝利：

1：股數累積夠多

009826投資人，從年輕就要一點一滴累積股數，利用定期定額、盤中零股、一次買整張等方式，經年累月買買買、不要賣，不管市場波動、不管淨值高低，堅持持續買進，最後股數夠多，本多終勝，本大利小利不小，1股只要淨值漲個1元，你有10萬股，就是賺到10萬元，比只有1萬股的投資人多賺10倍！

2：待在市場夠久

市場雖然長期向上，但頻繁進出市場只會讓報酬率減少，沒事總愛猜底摸頭反而弄巧成拙，不論牛市熊市，暴漲的那幾天不在場內，錯失的豐厚報酬非常巨大，唯有堅持待在場內的投資人，才能完完整整一滴不漏地賺到全部的市場總報酬！

3：遠離市場

這是最弔詭之處！投資股票不整天拼命研究與買賣，反而要遠離市場，這樣怎麼能賺錢呢？

投資就是這麼匪夷所思，越是忙碌越是賠錢，越是貪婪越是虧本，越是厲害越是翻船，只因為市場本身就是最愛羞辱投資人的強大勇猛巨獸，你買了牠，就應該放任牠去拼搏，隨牠的自然天性狂妄地喜怒無常、為所欲為，能夠隨牠去，市場巨獸會將企業成長的財富全部咬過來放在你面前送你。

所以最聰明的投資人就是專注本業、用心生活，投資009826之後，一切任由市場自行發展，這樣會成為「本業、生活、投資」三贏的智慧投資人！

◎本文獲 009826／00865b 股債收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。