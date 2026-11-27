台灣ETF躍上國際舞台！富邦投信旗下富邦NASDAQ ETF（00662）本周登上美國紐約時代廣場（Times Square）大型戶外螢幕，透過全球知名地標展現台灣資產管理品牌的國際視野。這次00662廣告亮相紐約，不僅象徵富邦投信積極深化國際化品牌形象，更呼應全球人工智慧（AI）、雲端運算及科技創新持續蓬勃發展的趨勢，讓台灣投資人透過ETF參與全球科技產業的成長契機。

紐約時代廣場向來被視為全球最具代表性的商業與文化地標之一，匯聚來自世界各地的觀光人潮與國際品牌。富邦投信此次選擇於時代廣場播放00662廣告，別具象徵意義，透過國際級曝光平台，展現富邦投信深耕台灣市場、鏈結全球科技創新趨勢的品牌理念，以及台灣資產管理業者接軌國際金融市場的企圖心。

富邦投信表示，隨著AI技術快速演進，全球科技產業正迎來新一波轉型，從半導體、雲端基礎建設、AI應用到數位經濟，創新科技已成為驅動全球經濟發展的重要力量。富邦NASDAQ ETF（00662）追蹤NASDAQ-100指數，涵蓋美國那斯達克市場大型非金融企業，讓投資人透過單一ETF參與全球科技及創新企業的發展機會，為資產配置增添海外市場布局選項。

值得注意的是，00662甫於11月17日完成分割並恢復交易，透過每200股轉換為1,000股的分割機制，將原本一張ETF轉換為五張，在不改變投資人持有總價值的前提下，降低每張交易所需金額，提升投資資金運用彈性。此次分割後接續登上紐約時代廣場，不僅為00662增添國際話題，更展現富邦投信持續優化產品交易便利性、擴大投資參與機會的努力。

富邦NASDAQ ETF（00662）研究團隊表示，全球科技產業正由AI基礎建設投資逐步邁向應用落地與商業化階段，市場關注焦點也從資本支出規模，進一步轉向企業營收成長、獲利能力及投資效益。NASDAQ-100指數匯聚多家全球科技與創新領導企業，具備參與科技產業長期發展趨勢的特色，但短期仍須留意科技股評價、利率政策及市場波動風險。

富邦投信強調，從00662完成分割到此次登上紐約時代廣場，展現的不僅是產品發展的重要里程碑，更是持續推動普惠金融、拓展資視野的具體行動。未來將持續以投資人需求為核心，提供多元化ETF投資工具，協助台灣投資人掌握全球產業發展脈動，打造更具彈性的長期資產配置策略。

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