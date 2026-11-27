儘管面對晶片關稅消息干擾與盤勢拉回，市場資金反而展現逢低布局的動能。根據臺灣集中保管結算所數據統計，即便台股自10月初修正至今，投資台股半導體相關ETF的受益人數仍逆勢成長41.7%，表現優於非台股半導體主題式／產業型ETF的6.1%，顯示投資人正依據基本面逢回分批布局。

檢視產業基本面，隨著AI算力需求逐步向代理式AI延伸，半導體產業鏈迎來新一波成長動能。兆豐投信指出，展望2026年底至2027年第1季，隨著新世代客製化晶片（ASIC）與高階晶片陸續出貨，市場高度關注算力的需求增速，預估晶圓代工與封測等供應鏈營運仍具支撐力道。此外，伺服器對記憶體與先進封裝的需求攀升，加上全球晶圓廠資本支出與擴產計畫延續，相關供應鏈的後續接單、海外布局與獲利表現，皆是市場追蹤焦點。

兆豐投信表示，面對市場輪動與政策波動，兆豐台灣晶圓製造（00913）精選具備技術護城河與市場競爭力的台灣半導體指標股，以「掌握長久趨勢、一籃子參與、三道嚴格把關」的策略，提供投資人多元布局的管道。該檔ETF不僅緊扣AI與半導體長線成長趨勢，透過一籃子關鍵成分股覆蓋產業鏈、不錯過族群輪動機會；更在選股上設定「市值規模與流動性」、「獲利能力及公司治理」並採取「適度含積」配置三道嚴格門檻，每半年定期審核成分股以汰弱留強。從配置結構來看，00913除晶圓代工龍頭外，更橫跨IC設計、封測、記憶體與矽晶圓等族群，呈現台灣半導體供應鏈上、中、下游的連動布局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。