2026年11月全球金融市場波動加劇，隨著美國期中選舉落幕、AI科技股明顯修正，多檔海外股票型ETF同步回檔。

然而，首檔由外資投信在台發行的全球市值型ETF貝萊德世界股票（009826），市價雖跌破10元發行價，資金卻不減反增，展現「越跌越買」氣勢，推升發行張數單月大增6.2萬張，基金規模逆勢突破89億元。

根據貝萊德投信官網及臺灣證券交易所「基本市況報導網站」數據，009826受全球股市回檔影響，11月20日盤中市價一度下探9.60元，25日每單位淨值降至9.57元，卻吸引資金透過初級市場逢低申購。

已發行受益權單位數由10月底的8.638億單位（約863,804張），增至11月26日的9.258億單位（約925,804張），單月淨增62,000張、增幅7.18%；基金規模也從86.73億元逆勢增至89.06億元，較8月掛牌初期約39億元成長逾一倍。

這波「價跌、發行張數增加」的現象，反映台灣投資人歷經單一市場及科技股劇烈震盪後，資產配置思維逐步轉變；過去國內投資人多集中於台股高股息或美股科技題材，隨市場不確定性升高，具備「一鍵布局全球」特性的市值型ETF逐漸受到資金青睞。

009826追蹤標普TIP世界股票指數，布局全球近40國、約1,500檔股票，採不配息設計以發揮長期複利效果；根據集保中心截至11月20日統計，受益人數已由10月底的59,420人回升至59,762人，加上本周（11月23日至26日）初級市場淨申購逾萬張，市場預期今晚最新數據出爐後，受益人數有望重返6萬人大關。

009826近期屢見三大法人賣超，11月24日更賣超逾2.4萬張，讓部分投資人誤以為法人撤資...

賣超幾乎全數來自「自營商造市調節」，當散戶及定期定額族在9.6至9.7元積極買進時，造市商先賣出庫存滿足市場流動性需求，再向投信進行現金申購、創造新單位，形成「盤面自營商賣超、基金發行張數大增」的現象。

隨著009826規模增至89.06億元，距離下一階段百億元降費門檻僅差約11億元，一旦突破100億元，保管費將由0.12%降至0.10%；若全球股市震盪期間的逢低布局買氣延續，009826有望躋身百億ETF俱樂部，進一步降低投資人的長期持有成本。

貝萊德世界股票（009826）11月最新數據 比較項目 10月底 11月最新數據 變化 發行張數 863,804張 925,804張 +62,000張

（+7.18%） 基金規模 86.73億元 89.06億元 +2.33億元 受益人數 59,420人 59,762人

（截至11/20） +342人

有望重返6萬人 本周淨申購 11/23～11/26

逾萬張 近期市價低點 9.60元（11/20） 每單位淨值 11/25：9.57元

11/26：9.65元（溢價0.41%） 經理費 0.45% 保管費 50億～100億元：0.12%

突破100億元：0.10% 百億降費門檻 距離100億元僅差10.94億元 資料來源：貝萊德投信、臺灣證券交易所、集保中心。發行張數及基金規模截至11/26，受益人數截至11/20。

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