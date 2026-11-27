許多投資人認為，買進全球市值型ETF只是被動接受市場平均報酬，甚至擔心指數審核週期過長，等科技獨角獸掛牌大漲後才納入，淪為追高買盤。

貝萊德世界股票ETF（009826）追蹤的「標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index）」，由標普道瓊斯指數公司與臺灣指數公司（TIP）共同編製，透過全生命週期覆蓋及「T+5大型IPO快速納入」機制，改善傳統全球指數的結構限制。

部分國際主流全球指數僅聚焦已開發市場的大、中型股，可能錯過中小型潛力企業成長為產業龍頭的階段。009826追蹤指數則以「標普全球BMI指數」為母體，經四步篩選並設定10億美元流通市值門檻，涵蓋全球已開發及新興市場近40國、約90%可投資市值，囊括大、中、小型股，讓投資人透過單一ETF參與企業從成長到成熟的完整生命週期。

成分股調整方面，一般市值型指數多採每季、半年或年度定期審核，009826則於每年9月定期調整，但另設「大型IPO快速納入條款」。新上市企業總市值達20億美元以上且符合流動性標準，無須等待年度審核，最快於掛牌後第5個交易日（T+5）納入指數，有助掌握新一代指標企業上市初期的成長機會。

此外，該指數將各國權重與母指數的偏差控制在±0.5個百分點以內，目前美國約占62.4%至62.7%、日本5.6%至5.8%、英國3.4%至3.5%、台灣3.1%至3.2%，避免國家權重過度偏離。

基金操作則採最佳化複製法，從約2,000檔指數成分股中篩選約1,000至1,100檔高流動性代表標的，並保留最高10%運用期貨或ETF的彈性，以管理現金流及追蹤誤差，兼顧追蹤精準度與換股效率。

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