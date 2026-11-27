全球AI浪潮徹底改寫科技產業版圖，過去市場投資焦點多集中在掌握晶片設計與終端品牌的美國企業，如今資金卻大舉湧向亞洲科技股。

財經YouTuber知美剖析這波「從瘋美股轉向瘋亞股」的結構性轉變，直言過去被戲稱為低毛利「世界代工廠」的亞洲企業，在AI時代爆發後已搖身一變成為不可或缺的核心供應鏈。

如今美國科技巨頭反而得捧著大把資金到處搶買電力與算力，連帶推升台、日、韓指標股近年股價漲幅大幅超越美股同業。

知美回顧2020年剛碩士畢業準備踏入科技業時，市場普遍認為高價值企業集中在美國的IC設計、作業系統與終端品牌，新鮮人求職首選也多是IC設計公司或外商，負責硬體代工與零組件製造的亞洲電子業因毛利偏低常被當成配角。

然而自2022年ChatGPT問世後，每一次AI問答背後都仰賴龐大的電力與算力支撐，恰好切中亞洲企業累積數十年的製造強項。

以輝達AI伺服器為例，雖然IC設計來自美國，但晶圓代工來自台灣，且核心GPU與CPU晶片有超過50%需求仰賴亞洲供應鏈，至於散熱系統、高階ABF載板、被動元件及高頻寬記憶體HBM，更有高達約90%的零組件與組裝必須依賴亞洲一條龍打包。

亞洲供應鏈漲幅輾壓美股 四大雲端巨頭資本支出將破兆美元

從股價報酬率更能看出產業地位的消長。

知美指出，在AI供應鏈上游記憶體領域，全球最大HBM供應商SK海力士自2023年以來股價大漲2104%，勝過美股記憶體大廠美光的1818%。

中游的台灣高階CCL大廠台光電與散熱廠奇鋐，近年股價報酬率更分別衝上3108%與2993%，受惠於低基期與全球算力需求暴增，台、日、韓供應鏈表現全面超越美股企業，甚至連過去科技業畢業生看不起台積電的風氣也徹底反轉。

對於市場擔憂亞洲AI供應鏈是否會短線泡沫化，知美認為幾乎不可能發生。

他指出，隨著代理式AI逐步取代生成式AI，全球AI算力規模每年預期成長5倍，但晶片算力每年僅能增加3.4倍，導致每年算力缺口持續擴大1.47倍，預估到2030年缺口將放大至4.7倍。

為確保技術領先，美國四大雲端服務商微軟、Meta、亞馬遜與Google母公司，2024年至2027年資本支出預計大增超過4倍，從2283億美元一路攀升至1兆0140億美元。

搶搭亞股AI紅利 主動式ETF網羅台日韓供應鏈

知美總結，在美國雲端巨頭持續砸錢擴建算力的趨勢下，亞洲AI基礎建設供應鏈地位只會更加穩固。

看準這股跨國產業紅利，近期市場也出現鎖定亞洲科技股的主動式ETF。

例如於11月19日掛牌上市的主動野村亞洲科技ETF（00420A），預計將95%以上資金配置於AI受惠股，從約600至700檔亞洲科技股中層層篩選出35至50檔核心持股，讓投資人能一次網羅台灣的IC設計與晶圓代工、日本的原料設備以及韓國的HBM大廠，完整參與亞洲科技股的長線成長動能。

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