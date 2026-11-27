深耕台灣逾40年的滙豐投信，正式跨足主動式ETF市場，旗下首檔主動式ETF「滙豐PLUS台灣AI動能主動式ETF」（00427A）將於12月14日展開募集。滙豐投信將結合全球研究資源、在地台股投資經驗及主動選股能力，協助投資人掌握台灣AI產業的長期成長契機。

滙豐投信前身為成立於1986年 的「中華投信」，承襲本土投信基因，累積40年在地深耕經驗，台股資產管理經驗逾37年，擁有全方位台股產品線。滙豐投信將結合全球研究資源、在地研究實力與主動投資經驗，正式跨足主動式ETF市場，為投資人打造參與台灣AI長線成長的新選擇。

00427A以「雙軌動能」為核心，結合基本面研究所創造的選股Alpha，以及掌握市場趨勢的動能Beta；多頭環境提高市場參與度，空頭環境則強化防守、降低市場風險。投資組合預計精選30至35檔重點持股，以大型龍頭企業為核心，布局半導體、先進製程與封裝等「算力升級」、電力散熱與光通訊等「機電升級」，以及AI手機、AI PC、機器人與代理式AI等「應用升級」，掌握AI全產業鏈三大成長引擎。

近期受到AI產業融資疑慮、科技股評價調整及國際資金獲利了結影響，台股波動明顯加劇。然而，全球AI資本支出趨勢、算力升級及AI應用持續擴大，長線產業基本面並未改變。市場由全面上漲轉向基本面檢驗，也更凸顯主動研究與選股的重要性。

00427A預定投資組合經理人張雅雯擁有超過17年研究及投資組合管理經驗。她表示：「短期市場雜音增加，正是重新檢視企業競爭力與評價的時機。台灣位居全球AI供應鏈核心，投資關鍵在於避開過熱題材，聚焦具技術門檻、訂單能見度、獲利成長及合理評價的企業。」

滙豐台股投資團隊經理人平均年資逾18年，並以五大長青台股基金累積跨循環實戰經驗。00427A將以「主動管理、高信念、低周轉*」為原則，靈活掌握產業轉型契機，陪伴投資人迎接台灣AI動能躍升的新階段。

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