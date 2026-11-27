近期台股受國際變數牽動，截至2026年11月25日外資已連續八個交易日累計賣超約4,700億元，籌碼劇烈換手；美國貿易代表署（USTR）公布「結構性產能過剩」301調查報告，受惠於台美先前已簽署對等貿易協定（ART），我國建議稅率為最低級別的「15%不疊加」，大幅緩解關稅衝擊疑慮。儘管利空暫時淡化，但AI監管與聯準會升息基調等變數猶存，短線大盤仍難脫震盪格局。國泰投信建議，投資人可透過國泰永續高股息（00878）搭配國泰10Y+金融債（00933B），藉由股債雙布局來分散投資風險。

根據投信投顧公會最新10月統計，00878今年以來累計報酬率達71.73%；近五年累計報酬率更達181.75%，在同類型高股息ETF中排名第一。

00878基金經理人江宇騰表示，儘管我國在301報告中取得「15%不疊加」最低建議稅率，但仍需走完公聽會等法定程序才會定案，加上AI監管、晶片出口限制及聯準會偏鷹基調未除，短線台股料將維持高檔震盪。在此環境下，金融股表現與放款、利差及投資收益密切相關，產業特性可與科技股互補，有助提升投資組合多元性。

觀察近期金融業基本面，江宇騰指出，本周適逢金融法說超級周，永豐金（2890）、兆豐金（2886）不僅前三季獲利成長，更釋出維持高股利配發率的正面訊號；加上央行公布10月全體貨幣機構放款與投資年增率由9.79%攀升至10.27%，顯示金融業務動能持續擴張。隨著華南金（2880）、國泰金（2882）、第一金（2892）及台新新光金（2887）陸續召開法說會，2027年營運展望與股利政策備受關注。00878金融股比重逾三成，主要持股包括中信金（2891）、國泰金、兆豐金、台新新光金、華南金及富邦金（2881）等指標金控，另布局聯發科（2454）、廣達（2382）及華碩（2357）等科技企業，有望兼顧金融股利與科技成長潛力。

除了分散股票的產業配置，適度納入債券也是因應市場波動的聰明選擇。00933B基金經理人陳韻竹表示，近期股市劇烈波動，市場風險偏好轉弱，使公債避險需求回升，避險資金流入及升息預期放緩帶動殖利率走降，原先到2027年底有3、4碼的升息空間，近期已回落至2～3碼，美國10年期公債殖利率已由11月13日的5.15%回落至25日的4.85%。

最新公布的美國10月PCE物價指數年增3.8%、核心PCE年增3.3%顯示通膨仍具黏性，加上第3季GDP修正值大幅上修至4.3%，進一步鞏固市場對聯準會12月升息的預期；在聯準會偏向升息的基調尚未改變下，現階段債券投資不宜過度押注殖利率下滑所帶來的資本利得，而應更著重票息收入與發債機構的信用體質。

陳韻竹表示，00933B聚焦投資級金融債，金融機構受資本適足率、流動性及風險管理等監理規範約束，資本結構與資產品質俱佳。在殖利率仍處相對高檔的環境下，投資級金融債有機會提供累積票息收入的機會。

國泰投信表示，面對市場波動，投資人可依自身風險承受度與資金規劃，透過00878搭配00933B「一股一債」配置策略靈活調整股債比重，藉由同步納入金融科技產業與投資級金融債部位，有助分散單一市場波動風險。

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