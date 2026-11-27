今天開始富邦台50（006208）投票分割，確定是一拆七，有持有者都可盡量參與投票，表達自己的看法。

之前也講過，分割對投資人權益沒明顯差別，但如果規模能因此擴大，也就可以降低費用，還是有多少有利。

近來有時候還是會看到 比較元大台灣50（0050）和006208的優缺點時，拿「過去十年總報酬」當根據。

的確006208過去十年贏0050，但它贏的原因是因為費用較低，而目前0050的費用低過006208，所以過去十年的結果已無法代表未來。

回測過去績效是了解標的資產的方法，但你要找出績效的背後原因，確認是否過去能延續到未來，而不是一句「你看過去十年報酬」， 就能得出結論。

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