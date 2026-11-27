雖然美國股市昨（26）日因感恩節休市一天、沒有現貨行情引導，但在台股掛牌的美股大型市值ETF貝萊德標普500卓越50（009813）今（27）日盤中卻逆勢走強，早盤以10.79元開出後一路走高，盤中最高觸及10.93元，上漲0.12元、漲幅達1.11%，成交量突破2,800張。

市場分析指出，這波走勢主要反映美股期貨電子盤齊揚，以及資金提前卡位今晚登場的美國「黑色星期五」年底消費旺季行情。

根據市場報價，美東時間26日晚間美股三大指數期貨電子盤全面走揚，其中標普500期貨上漲約0.6%，那斯達克期貨與道瓊期貨皆上漲約0.5%，市場預期今晚黑色星期五美股提早交易時段（美東時間下午1點收盤）恢復開市後有望開高走揚；加上本週初市場傳出黃仁勳重返輝達並恢復執行長一職帶動科技股反彈，且美國新一輪關稅措施未如先前擔憂般嚴厲，促使投資人提前在台股盤中進場卡位美股前50大龍頭企業。

從成分股結構來看，追蹤「標普500卓越50指數」的009813目前資產規模約32.3億元新台幣、受益人數約2.19萬人，前十大持股高度涵蓋美國消費與AI科技巨頭，包括第一大持股蘋果（13.41%）、輝達（9.76%）、微軟（9.56%）、亞馬遜（6.43%）、Alphabet（A股與C股合計7.66%）、博通（3.72%）、Meta（3.38%）及禮來（2.92%），由於蘋果與亞馬遜正是感恩節與黑五購物季的核心受惠指標，成為推升今日買氣的重要題材。

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