近期台股呈現高檔震盪格局，指數單日波動幅度擴大，讓許多想趁回檔分批布局的上班族直呼「看盤壓力大」，而大型權值股一張動輒數十萬甚至破百萬元的門檻，也讓小資族卻步。

聯邦投信觀察到，面對台股近期波動頻繁，許多尚未開立證券戶、或平時忙於工作無暇看盤的家庭與小資族，常因「擔心買在相對高點」而遲遲不敢踏出投資第一步。

為此，聯邦投信將於 12 月 7 日至 12 月 11 日 正式募集「聯邦台灣精彩50 ETF連結基金（009804）」，主打免開證券戶、小額即可設定定期定額，協助忙碌的現代人透過紀律扣款，參與台灣前 50 大市值企業的長期發展。

聯邦投信表示，資產配置與日常飲食相同，講求均衡布局，不宜過度集中於單一標的。本基金將逾九成資產投資於主基金「009804聯邦台灣精彩50 ETF基金」，該主基金追蹤「富時臺灣50權重上限30%指數」，透過每季定期審核與權重調整機制，將單一成分股權重上限鎖定在 30%，藉此降低過度集中於單一科技巨頭的波動風險，並將剩餘權重配置於金融、傳產等其他入選之大型龍頭企業，使產業分布更為均衡。

針對無暇天天研究盤勢的族群，ETF 連結基金大幅簡化了投資流程。投資人直接透過往來銀行或基金平台即可線上申購，省去額外開立證券戶的手續；在交易機制上，本基金採收盤後淨值計價申贖，雖無法像集中市場掛牌之 ETF 於盤中即時交易，但能免除投資人盤中盯盤的時間與心理壓力。

此外，考量不同族群的稅務與現金流規劃，本基金特別提供「累積型（不配息）」級別。由於該級別不進行收益分配，依現行稅法規定，投資人無須將配息計入個人綜合所得稅及二代健保補充保費計算，且基金買回亦免徵證券交易稅。無論是規劃個人退休準備，或為子女籌備教育基金，投資人皆可透過小額分批扣款，在震盪市況中追求長期資本累積的機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。