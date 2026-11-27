近年市場上有不少高息商品主打「掩護性買權（Covered Call）」策略來增加收益，但許多投資人對其運作方式與風險並不清楚。

中國信託投信近期透過影音節目，以「市值2,000萬元房屋」為生活化比喻，拆解掩護性買權的權利金來源，並提醒投資人該策略並非保本或穩賺，而是「用一部分的上漲空間交換權利金收入」。

中國信託投信說明，假設屋主擁有一間市價2,000萬元的房子，有人願意先支付50萬元，約定一個月後有權決定是否以2,000萬元買下這間房子；無論對方最後買不買，這50萬元「權利金」都歸屋主所有。

若一個月後房價漲到2,100萬元，對方依約用2,000萬元買走，屋主雖然賺到50萬元權利金，卻少賺了房價多漲的100萬元；反之若房價跌到1,900萬元，對方不會履約，屋主保留房子並淨賺50萬元權利金，整體價值僅減少50萬元而非100萬元。

掩護性買權（Covered Call）運作示意 房屋市價、約定售價皆為2,000萬元

預收權利金50萬元（無論成交與否皆可保留） 比較項目 房價上漲 房價下跌 一個月後房價 2,100萬元 1,900萬元 交易結果 以2,000萬元賣出 繼續持有房屋 最終資產 2,050萬元 1,950萬元 實際損益 獲利50萬元

原可賺100萬元 虧損50萬元

原須賠100萬元 核心觀念 上漲少賺 下跌少賠

將房屋換成股票就是掩護性買權的運作邏輯，即投資人手上先持有現股，再透過賣出買權收取權利金。中國信託投信指出，使用這項策略主要有兩大好處：

第一是在股息之外多了一筆權利金收益來源 第二是當股價下跌時，預先收取的權利金可以抵銷部分帳面損失、提供下檔緩衝，但必須注意的是「少賠一點，並不等於不會賠」

在投資風險與注意事項上，中國信託投信特別提醒兩點：

首先，當市場出現大漲行情時，一旦買方行使買權，賣方就必須按約定價格賣出持股，因此參與漲幅的能力會受限、可能少賺一段 其次，「掩護」二字是指手上已有現股可供交割，而非代表保本，若持股跌幅超過收到的權利金，整體依然會產生虧損

中國信託投信總結指出，投資人可記住三大市場情境的表現差異：市場大漲時掩護性買權可能少賺，市場大跌時權利金只能提供部分緩衝，唯有當預期市場呈現「盤整」、漲幅相對有限時，權利金收入才有機會發揮較明顯的作用，建議投資人評估時應將對後市的看法及取捨一併納入考量。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。