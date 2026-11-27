投資人評估ETF成本時，多半只關注公開說明書上的經理費，但從機構法人資產管理的角度來看，管理一檔橫跨近40國、不同時區與幣別的全球基金，市場衝擊滑價、買賣價差及跨境換匯等「隱性交易執行成本（Implementation Shortfall）」，往往比帳面費率更能影響長期追蹤誤差。

根據貝萊德投信截至2025年底的全球股票交易數據，相較多個獨立券商模型推算的同業平均預期交易成本26.1個基點，貝萊德憑藉旗下全球最大ETF品牌iShares逾6兆美元的資產規模、百位專職交易員及內部流動性撮合網絡，將實際執行成本降至21.4個基點，節省約18%交易摩擦成本；同時透過全球逾250位專職風控專家與AI量化風險管理系統，每週6天、24小時跨時區監控全球市場流動性。

費用結構方面，009826採用隨資產規模擴大而自動調降的「階梯式費率機制」。 掛牌後規模迅速突破50億元，保管費已從0.15%降至0.12%，加上經理費0.45%及指數授權費約0.045%，三項合計年費率約0.615%；未來規模若突破100億元，保管費將再降至0.10%，達150億元以上時，經理費將進一步降至0.40%，三項合計年費率可望降至約0.545%。

不過，投資009826仍須權衡費用、現金流及匯率風險...即使規模突破150億元，費率仍高於美股VT（約0.06%至0.07%）及英股累積型VWRA（約0.22%），投資人是以較高費用換取新台幣直接交易、免海外開戶與電匯，以及避免直接持有美國註冊ETF涉及的股息預扣稅及遺產稅問題。

此外，009826採不配息累積設計，較不適合有定期領息需求的退休族；持股高度分散，台積電權重僅約1.6%，在台股強勢上漲時，短期爆發力可能不及台股市值型ETF；由於未進行匯率避險，淨值也會反映新台幣兌美元及其他全球貨幣的匯率波動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。