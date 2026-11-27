台股走勢持續震盪。法人表示，目前市場仍在消化AI高評價、外資調節及籌碼去槓桿壓力，短線震盪可能還沒結束，但拉到中長期來看，AI題材仍會存在，市場也會進入獲利驗證期，台股焦點則會聚焦在半導體、PCB與CCL、AI伺服器、ASIC供應鏈等，建議此時可定期定額或逢低加碼布局台股ETF。

台股下半年來的修正，ETF今年來總報酬再次洗牌。根據CMoney統計至11/26，中信關鍵半導體（00891）報酬達59%，居所有ETF首位，兆豐台灣晶圓製造（00913）與國泰臺韓科技（00735）以58%緊追在後。前三強績效的ETF仍以科技股為主。

投資專家表示，近期盤勢仍會持續震盪，但AI帶動的先進製程、IC設計及封測需求中長期趨勢並未改變，半導體的波動也會較大，建議投資人可分批或定期定額買進，不用一次All in。

中信關鍵半導體（00891）目前配置涵蓋台積電、聯發科、日月光投控、創意、健策、旺矽、世芯-KY等半導體供應鏈。

截至11/26，台積電權重約45.65%、聯發科約13.25%，以台積電為核心，再向IC設計、封測與半導體相關零組件延伸的配置。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，即使近期股市震盪加劇，從產業角度觀察，AI所帶動的半導體規格升級並未因此停滯。

經過一波修正後，市場終將重新檢視基本面，更加重視企業是否真正掌握高階製程、先進封裝與高速傳輸等關鍵技術，以及訂單能見度、產能利用率與獲利能力能否跟上評價面的提升。

在近期盤勢震盪之際，與其只觀察指數或AI類股短期漲跌，更值得持續追蹤的是AI資本支出、新一代AI平台量產進度、2奈米與先進封裝擴產、HBM與伺服器記憶體供需，以及高階PCB與載板規格升級等基本面指標，上述因素將是決定台灣半導體下一波成長動能的重要關鍵。

表：今年以來ETF報酬率 股票代號 股票名稱 今年以來報酬率（%） 00891 中信關鍵半導體 59.0 00913 兆豐台灣晶圓製造 58.3 00735 國泰臺韓科技 58.0 00897 富邦基因免疫生技 57.8 00939 統一台灣高息動能 57.7 00935 野村臺灣新科技50 57.6 00875 國泰網路資安 56.3 00927 群益半導體收益 54.2 00631L 元大台灣50正2 54.2 00685L 群益臺灣加權正2 53.0 資料來源：CMoney，統計至2026/11/26。

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