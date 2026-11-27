外資狂砍AI股竟沒把科技ETF打趴？00891逆勢狂賺59%稱王：含積量逾45%
台股走勢持續震盪。法人表示，目前市場仍在消化AI高評價、外資調節及籌碼去槓桿壓力，短線震盪可能還沒結束，但拉到中長期來看，AI題材仍會存在，市場也會進入獲利驗證期，台股焦點則會聚焦在半導體、PCB與CCL、AI伺服器、ASIC供應鏈等，建議此時可定期定額或逢低加碼布局台股ETF。
台股下半年來的修正，ETF今年來總報酬再次洗牌。根據CMoney統計至11/26，中信關鍵半導體（00891）報酬達59%，居所有ETF首位，兆豐台灣晶圓製造（00913）與國泰臺韓科技（00735）以58%緊追在後。前三強績效的ETF仍以科技股為主。
投資專家表示，近期盤勢仍會持續震盪，但AI帶動的先進製程、IC設計及封測需求中長期趨勢並未改變，半導體的波動也會較大，建議投資人可分批或定期定額買進，不用一次All in。
中信關鍵半導體（00891）目前配置涵蓋台積電、聯發科、日月光投控、創意、健策、旺矽、世芯-KY等半導體供應鏈。
截至11/26，台積電權重約45.65%、聯發科約13.25%，以台積電為核心，再向IC設計、封測與半導體相關零組件延伸的配置。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，即使近期股市震盪加劇，從產業角度觀察，AI所帶動的半導體規格升級並未因此停滯。
經過一波修正後，市場終將重新檢視基本面，更加重視企業是否真正掌握高階製程、先進封裝與高速傳輸等關鍵技術，以及訂單能見度、產能利用率與獲利能力能否跟上評價面的提升。
在近期盤勢震盪之際，與其只觀察指數或AI類股短期漲跌，更值得持續追蹤的是AI資本支出、新一代AI平台量產進度、2奈米與先進封裝擴產、HBM與伺服器記憶體供需，以及高階PCB與載板規格升級等基本面指標，上述因素將是決定台灣半導體下一波成長動能的重要關鍵。
表：今年以來ETF報酬率
|股票代號
|股票名稱
|今年以來報酬率（%）
|00891
|中信關鍵半導體
|59.0
|00913
|兆豐台灣晶圓製造
|58.3
|00735
|國泰臺韓科技
|58.0
|00897
|富邦基因免疫生技
|57.8
|00939
|統一台灣高息動能
|57.7
|00935
|野村臺灣新科技50
|57.6
|00875
|國泰網路資安
|56.3
|00927
|群益半導體收益
|54.2
|00631L
|元大台灣50正2
|54.2
|00685L
|群益臺灣加權正2
|53.0
資料來源：CMoney，統計至2026/11/26。
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