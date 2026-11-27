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高點All in 0050會套多久？清流君揭最慘等1187天 搭配009826分散風險
台股近期劇烈回檔，不少在元大台灣50（0050）高點116元附近單筆進場的投資人，憂心長期套牢。
理財YouTuber清流君近期受邀上財經節目《財經風向球》，透過歷史回測解析0050創新高後的回本時間，並指出許多投資人看似分散投資，實際卻集中於AI與科技產業，建議搭配全球市值型ETF及「5%／25%動態再平衡法則」控管風險。
清流君指出，0050自成立至今年11月20日，共有398個交易日創歷史新高，回本天數中位數僅2天。
不過，若遇上跌幅逾25%的極端股災，2020年新冠疫情、2025年川普關稅事件分別需181天及190天回本，2022年聯準會暴力升息則約需兩年。
最慘的2008年金融海嘯，若在高點單筆All in且不加碼，需等待1,187天（逾三年）才能回本；若以100萬元本金搭配每月加碼5,000元，則可縮短至1,000天以內。
針對不少投資人同時持有0050、QQQ與台積電，自認已完成分散投資，清流君直言，這些標的實際集中於AI與科技供應鏈的共同風險。
他分析，目前AI基礎建設企業相較美股大盤的估值溢價已達150%至200%，金融、傳產及民生等AI早期應用者則僅約10%。真正的分散投資，應讓部分資產在特定時期表現不同，避免所有標的同漲同跌。
以今年10月6日0050高點116元至11月20日的回檔波段為例，清流君試算，若將100萬元全數投入0050，資產將縮水至約72萬元，跌幅約27.5%；若採「50% 0050＋50%全球市值型ETF（如009826或VT）」配置，同期間資產則約剩83萬至84萬元。
其中，50萬元的009826部位受惠於全球分散及美元升值的匯率緩衝，僅縮水至47.57萬元，有效減輕單一市場回檔的衝擊。
操作策略方面，清流君建議無法承受劇烈波動的投資人採用「5%／25%動態再平衡法則」，以原始權重增減5個百分點，或相對權重增減25%，取兩者較小值作為容忍區間。
例如：股票原始權重為30%，容忍區間即為25%至35%；若大跌使權重低於25%，便動用現金或債券部位逢低加碼至30%，反之若大漲突破35%，則適度減碼，透過紀律化操作克服追高殺低的人性弱點。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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