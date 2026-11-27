富邦台50（006208）受益人數逼近75萬人，其中持有10張以下（含10張）的投資人占95.68%。近期正式啟動分割程序，於2026年11月27日至12月15日開放電子投票，預計12月18日召開受益人會議。

此分割倍數暫估「1拆7」，以11月26日盤中股價207.45元估算，單張入手門檻將從近21萬元降至約3萬元，較已完成「1拆4」的元大台灣50（0050，11月25日收盤價90.30元、一張約9.03萬元）更親民。然而，近期美台股市劇烈震盪，投資人除了享受入手門檻降低的便利，更應思考：「買便宜了，但風險真的有分散嗎？」

台灣人的薪資、房產與退休金多與台灣經濟連動，若股票資產也100%集中於0050或006208，將進一步放大單一市場與產業集中風險；兩檔ETF雖網羅台灣市值前50大企業，但台積電權重接近60%，高度集中於電子及半導體產業，一旦遇上產業景氣反轉或地緣政治風險，恐面臨劇烈回撤。

相較2026年8月3日掛牌的貝萊德世界股票（009826），近期股價介於9.53至9.70元，一張不到1萬元，資產規模約83.5億至89億元，布局全球近40國、約1,500檔股票，可與台股市值型ETF形成「全球分散底盤」與「台灣成長引擎」的互補配置。

比較項目 貝萊德世界股票

009826 元大台灣50

0050 富邦台50

006208 追蹤指數 標普TIP世界股票指數 臺灣50指數 臺灣50指數 投資範圍 全球近40國、約1,500檔股票

涵蓋全球約90%可投資市值 台灣市值前50大上市公司 台灣市值前50大上市公司 主要持股 蘋果4.75%

微軟3.55%

輝達3.48% 台積電

59.26%～60.48% 台積電

約57%～59% 產業分布 資訊科技28.05%～30.16%

其餘分散於金融、工業、醫療及消費等產業 高度集中電子及半導體 高度集中電子及半導體 區域分布 美國62.4%～62.7%

日本5.6%～5.8%

英國3.4%～3.5%

台灣3.1%～3.2% 100%台灣 100%台灣 參考股價 9.53～9.70元 84.45～90.30元 分割前207.45元

分割後預估約30元 單張門檻 約9,600元 約8.5萬～9萬元 分割前約21萬元

分割後預估約3萬元 配息機制 不配息（累積型）

股息滾入淨值再投資 半年配息

1月、7月除息 半年配息

7月、11月除息 稅務機制 無直接領息衍生的個人股利所得稅及二代健保補充保費 依配息組成及金額適用所得稅與二代健保補充保費 依配息組成及金額適用所得稅與二代健保補充保費 費用率 經理費0.45%

保管費0.12%（破百億降至0.10%）

授權費0.045%

合計約0.615% 階梯式費率

總費用率約0.22% 階梯式費率

總費用率約0.23%

從持股結構來看，006208與009826雖共同持有約46檔台灣大型權值股，但台積電在009826的權重僅約1.60%至1.65%，並擁有約97.3%的獨有海外持股，涵蓋美股七巨頭、波克夏、禮來製藥、豐田汽車及ASML等國際龍頭，補足台股在醫療保健、全球消費、大型金融及軟體產業的配置缺口。

不同人生階段 三大資產配置策略

針對不同風險屬性的投資人，專家建議可採以下三種配置：

穩健分散型：80% 009826＋20% 0050或006208 適合薪資、房產集中於台灣，重視分散風險的上班族及退休規劃族。 攻守兼備型：60% 009826＋40% 0050或006208 適合看好台灣科技製造業、又希望降低單一市場波動的中生代，利用006208分割後一張約3萬元、009826一張不到1萬元的優勢，雙向定期定額。 積極成長型：30% 009826＋70% 0050或006208 適合風險承受度較高、追求資產成長的年輕小資族，若台股大跌且009826相對抗跌，可透過再平衡逢低加碼台股。

布局009826留意三大取捨

第一是內扣費用較高，009826基本費用合計約0.615%，高於0050及006208的0.22%至0.23%，也高於美股VT的0.06%，是以較高費用換取新台幣直接交易、免開海外券商及累積型設計的便利。

第二是沒有配息現金流，009826採不配息設計，將股息滾入淨值再投資，若有定期領息需求，可搭配0050或006208的半年配息，或自行賣出部分持有單位。

第三是折溢價與匯率風險，由於台股與歐美交易時段不同，買進前應留意即時預估淨值，避免高溢價追價；即使009826以新台幣計價，底層海外資產仍須承受美元、日圓及歐元等外幣匯率波動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。