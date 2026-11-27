006208擬1拆7比0050更親民！搭配009826降低單一市場集中風險
富邦台50（006208）受益人數逼近75萬人，其中持有10張以下（含10張）的投資人占95.68%。近期正式啟動分割程序，於2026年11月27日至12月15日開放電子投票，預計12月18日召開受益人會議。
此分割倍數暫估「1拆7」，以11月26日盤中股價207.45元估算，單張入手門檻將從近21萬元降至約3萬元，較已完成「1拆4」的元大台灣50（0050，11月25日收盤價90.30元、一張約9.03萬元）更親民。然而，近期美台股市劇烈震盪，投資人除了享受入手門檻降低的便利，更應思考：「買便宜了，但風險真的有分散嗎？」
台灣人的薪資、房產與退休金多與台灣經濟連動，若股票資產也100%集中於0050或006208，將進一步放大單一市場與產業集中風險；兩檔ETF雖網羅台灣市值前50大企業，但台積電權重接近60%，高度集中於電子及半導體產業，一旦遇上產業景氣反轉或地緣政治風險，恐面臨劇烈回撤。
相較2026年8月3日掛牌的貝萊德世界股票（009826），近期股價介於9.53至9.70元，一張不到1萬元，資產規模約83.5億至89億元，布局全球近40國、約1,500檔股票，可與台股市值型ETF形成「全球分散底盤」與「台灣成長引擎」的互補配置。
|比較項目
|貝萊德世界股票
009826
|元大台灣50
0050
|富邦台50
006208
|追蹤指數
|標普TIP世界股票指數
|臺灣50指數
|臺灣50指數
|投資範圍
|全球近40國、約1,500檔股票
涵蓋全球約90%可投資市值
|台灣市值前50大上市公司
|台灣市值前50大上市公司
|主要持股
|蘋果4.75%
微軟3.55%
輝達3.48%
|台積電
59.26%～60.48%
|台積電
約57%～59%
|產業分布
|資訊科技28.05%～30.16%
其餘分散於金融、工業、醫療及消費等產業
|高度集中電子及半導體
|高度集中電子及半導體
|區域分布
|美國62.4%～62.7%
日本5.6%～5.8%
英國3.4%～3.5%
台灣3.1%～3.2%
|100%台灣
|100%台灣
|參考股價
|9.53～9.70元
|84.45～90.30元
|分割前207.45元
分割後預估約30元
|單張門檻
|約9,600元
|約8.5萬～9萬元
|分割前約21萬元
分割後預估約3萬元
|配息機制
|不配息（累積型）
股息滾入淨值再投資
|半年配息
1月、7月除息
|半年配息
7月、11月除息
|稅務機制
|無直接領息衍生的個人股利所得稅及二代健保補充保費
|依配息組成及金額適用所得稅與二代健保補充保費
|依配息組成及金額適用所得稅與二代健保補充保費
|費用率
|經理費0.45%
保管費0.12%（破百億降至0.10%）
授權費0.045%
合計約0.615%
|階梯式費率
總費用率約0.22%
|階梯式費率
總費用率約0.23%
從持股結構來看，006208與009826雖共同持有約46檔台灣大型權值股，但台積電在009826的權重僅約1.60%至1.65%，並擁有約97.3%的獨有海外持股，涵蓋美股七巨頭、波克夏、禮來製藥、豐田汽車及ASML等國際龍頭，補足台股在醫療保健、全球消費、大型金融及軟體產業的配置缺口。
不同人生階段 三大資產配置策略
針對不同風險屬性的投資人，專家建議可採以下三種配置：
穩健分散型：80% 009826＋20% 0050或006208
適合薪資、房產集中於台灣，重視分散風險的上班族及退休規劃族。
攻守兼備型：60% 009826＋40% 0050或006208
適合看好台灣科技製造業、又希望降低單一市場波動的中生代，利用006208分割後一張約3萬元、009826一張不到1萬元的優勢，雙向定期定額。
積極成長型：30% 009826＋70% 0050或006208
適合風險承受度較高、追求資產成長的年輕小資族，若台股大跌且009826相對抗跌，可透過再平衡逢低加碼台股。
布局009826留意三大取捨
第一是內扣費用較高，009826基本費用合計約0.615%，高於0050及006208的0.22%至0.23%，也高於美股VT的0.06%，是以較高費用換取新台幣直接交易、免開海外券商及累積型設計的便利。
第二是沒有配息現金流，009826採不配息設計，將股息滾入淨值再投資，若有定期領息需求，可搭配0050或006208的半年配息，或自行賣出部分持有單位。
第三是折溢價與匯率風險，由於台股與歐美交易時段不同，買進前應留意即時預估淨值，避免高溢價追價；即使009826以新台幣計價，底層海外資產仍須承受美元、日圓及歐元等外幣匯率波動。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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