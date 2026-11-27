外資頻繁大量買進ETF，究竟是看好後市，還是另有操作策略？一名股民在PTT股板發文，表示近期觀察到外資大量買進ETF的現象，質疑外資是否可能藉由ETF間接影響成分股價格，再透過個股及ETF買賣套利，引發股民對主動式ETF流動性、申購贖回機制及溢價風險的熱烈討論。

原PO推測，外資可能先大量買進特定ETF，藉由新增申購帶動基金經理人買進成分股，待個股價格上漲後，再趁勢賣出手中個股，最後出清ETF套利。他也好奇，若ETF成分股權重配置越分散，是否就越能降低遭特定資金影響的風險。

對此，不少股民認為，外資青睞主動式ETF的關鍵在於「流動性」。有股民分析，數十億元資金若集中買賣單一個股，容易造成股價劇烈波動，相較之下，部分大型主動式ETF兼具成交量與價格波動性，更適合大額資金進出，直言「主動是兼具流動性跟波動性綜合最佳的標的」，而參與交易的散戶也間接提供了流動性。

另有股民將焦點放在ETF的初級市場申購、贖回及折溢價機制，指出外資除了買賣ETF，也能搭配現股、期貨等工具進行避險或套利，建議投資人同步觀察外資買賣超與ETF持股變化，而非單憑外資大量買超就認定其看好後市。也有人提醒，散戶若在ETF高溢價時追價買進，即使成分股沒有下跌，也可能因溢價收斂而蒙受損失。

不過，也有股民質疑原PO的推論過於簡化，指出外資在次級市場大量買進ETF，不代表基金經理人就必須同步買進成分股，主動式ETF經理人也能依投資策略調整個股持有比重。對一般投資人而言，比起將外資買超視為進場訊號，更值得關注的是ETF折溢價幅度、成分股集中度及自身持有策略，避免在劇烈震盪中盲目追高。

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