台股近期動輒千點震盪，許多投資人慘遭多空雙巴，卻有一名投資股票近20年的資深股民，透過0050、正2及反1精準掌握多空轉折。他在PTT股板曬出對帳單，28筆交易累計成交金額逾1.52億元，扣除買進支出、手續費及交易稅後，淨收付金額達2,495萬8,360元，並宣布26日已將持股全部清空、不留任何部位，亮眼操作獲股民盛讚為「轉折之王」。

從對帳單可見，原PO於11月20日以約12.45元賣出1,458張元大台灣50反1（00632R），23日轉向做多，以84.45元買進122張元大台灣50（0050），並以約21.8元買進436張元大台灣50正2（00631L），隔日分別以95.7元及27元全數賣出。25日台股再度重挫，他又進場買進266張0050及632張正2，並於26日反彈時全數出清，接連掌握大盤漲跌轉折。

談及選前清倉的原因，原PO透露，年輕時曾因2004年總統大選槍擊事件賠光借來的160萬元，花了7年才重新站起來，期間靠著縮衣節食、兼做兩份工作努力還債。他也透露，自己花了20多年從13.5萬元逐步累積資產，如今考量選舉變數、AI產業過度借貸及美國政府債務問題，接下來一個月將保守為上，等待黃仁勳相關事件明朗，並直言「不是台股不好，而是美國資本市場太缺錢了」，認為外資持續賣超短中期內可能成為常態。

貼文曝光後，大批股民紛紛留言盛讚「人家多空雙巴，你是多空雙賺」、「把正二跟反一玩到出神入化」、「這才是轉折之王」、「真正的轉折王，股版需要更多像你這樣的人分享賺錢的方法」、「知道收手才是高手」。面對股民好奇如何精準掌握進出場時機，原PO透露，主要依靠過往經驗及5分鐘K線圖，近期盤中多項指標出現極端值，也讓他找到操作機會。不過，他坦言23日進場做多時，原先僅認為勝算約六成，未料黃仁勳回歸帶動行情，這部分確實有運氣成分。

對於有人認為清倉代表看空後市，原PO則強調「暫時離開市場，不代表崩盤」，投資人不應預設多空立場，而是每天觀察指標、隨行情調整想法。他也直言「正二只是工具而已」，投資不能抱持賭博心態，應建立自己的交易邏輯，不必要求每次操作都賺錢，而是在期望值較高時增加投入，真正的關鍵在於紀律，以及克服自身的貪婪與恐懼。

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