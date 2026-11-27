主動式ETF也爆出億元違約交割！根據臺灣證券交易所公布的最新資料，11月26日全市場申報違約交割買賣合計總金額達1億9,493萬元，買賣相抵後金額約1,407萬元。其中，主動統一台股增長（00981A）違約總金額高達1億380萬9,227元，占當日全市場違約買賣合計總金額約53.3%，引發股民熱議。

根據證交所公告，此次00981A違約交割涉及華南中正、國泰敦南兩家券商分點。依現行違約資訊揭露標準，同一標的證券的當沖交易違約互抵淨額，加計非當沖交易違約買賣總額，合計達2,500萬元即須揭露。

消息曝光後，PTT股板一片譁然，不少股民對主動式ETF竟出現逾億元違約交割感到意外，紛紛留言「主動式也能違約交割」、「1億的ETF違約太瘋了吧」、「ETF可以弄到畢業？」、「我要笑死，連ETF也要玩當沖嗎」，更有人感嘆「這禮拜多空雙巴的盤，空也死，多也死」。

由於台股24日大漲逾3,000點，00981A當日一度打開漲停，不少股民推測，可能有投資人趁漲停打開時進場放空，卻在股價重新鎖住漲停後無法回補，留言表示「看到漲停解開進去空被反鎖？」、「中間有打開，想說要殺下去放空，結果被漲停鎖死」。也有人猜測，可能是追買漲停、企圖隔日沖的投資人，遇上隔日股價重挫而陷入交割困境。

另有股民將焦點放在00981A近期劇烈波動及短線交易風氣，認為即使是ETF，若透過當沖、融資或超出自身資金能力的方式操作，仍可能面臨違約交割風險。不過，證交所公告並未揭露此次違約涉及的投資人數、交易方向及實際原因，相關操作情境均為股民推測，違約金額也不等同於實際投資虧損。

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