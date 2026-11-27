台股跌深反彈，主動式ETF展現驚人爆發力！截至26日，台股加權指數本周累計反彈8.7%，規模前十大台股ETF中，共有6檔股價漲幅超越大盤，其中主動統一台股增長（00981A）以17.81%奪冠，漲幅超過大盤兩倍，主動中信台灣收益（00406A）則以14.65%居次。

科技及市值型ETF同樣表現亮眼，富邦科技（0052）本周上漲10.43%，富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）分別上漲9.98%、9.95%及8.81%，均跑贏大盤。相較之下，高股息ETF反彈幅度較為溫和，0056、00878、00918及00919漲幅介於4.84%至7.18%。

統一投信台股研究團隊指出，歷經近期大幅修正，台股籌碼面已有所改善，供應鏈訪查也顯示AI需求未見鬆動，仍有望為相關台廠營收帶來正面貢獻。不過，後續仍須留意美國晶片管制政策及輝達聽證會進度，消息面變化恐持續加劇盤勢波動。

然而，00981A強勢反彈的消息卻未獲PTT股板一致認同，不少股民認為，單看本周漲幅忽略了前波跌勢，直言「跌多少不說」、「很會漲，但也很會跌」、「進攻能力還行，但防守能力嚴重低於預期」。甚至有投資人透露，年初開始定期定額00981A，目前仍虧損約10%，另有人表示還要再漲30%才能解套。

也有股民持不同看法，認為00981A雖然跌幅較大，但逢低買進的投資人同樣能享受較高的反彈報酬。另有投資人提醒留意溢價風險，並認為相較於主動式ETF的大起大落，0050的表現更符合穩健投資需求。這波反彈也讓主動式ETF的進攻能力、下跌風險及長期持有體驗，再度成為股民討論焦點。

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