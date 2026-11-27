近75萬名受益人迎來ETF分割投票！富邦投信宣布，富邦台50（006208）將於11月27日至12月15日開放電子投票，並於12月18日以書面方式召開受益人會議，本次分割倍數暫估為「1拆7」。以26日盤中股價207.45元換算，分割後每張買進門檻將從近21萬元降至約3萬元，不到0050前一日收盤價的一半。

006208與元大台灣50（0050）同樣追蹤「臺灣50指數」，成分股與權重幾乎一致，過去因股價相對較低，被投資人暱稱為「小0050」。如今透過分割降低整張買進門檻，有望重新吸引小資族目光。

根據集保結算所統計，截至11月13日，006208受益人數逼近75萬人，其中持有10張以下（含10張）的投資人達71萬7,531人，占整體受益人數95.68%，持有受益權單位數占比也達51.97%，顯示小額投資人是006208的重要持有族群。

分割消息引發PTT股板熱議，有股民興奮直呼「終於肯拆了」、「等分割再加碼」、「1拆7，張數變7倍好爽喔」，也有人認為分割有助於解決零股交易價差問題。不過，部分投資人早已轉向0050，直言「晚了，我已經改買0050了」、「晚了沒人要了啦，一堆人都先買0050了」。

相較於降低股價門檻，不少股民更在意長期持有成本，紛紛追問「經理費有同步調降嗎」、「管理費才是重點」，甚至建議006208改採不配息設計，與0050做出市場區隔。也有人指出，0050去年降費與分割後規模大幅成長，未來006208分割後的資金流向，將成為觀察低股價與費率何者更具吸引力的重要指標。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。