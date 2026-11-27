施羅德投信募集發行的施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）11月26日正式於證交所掛牌上市。這是施羅德投信在台發行的首檔ETF，也是施羅德集團在亞洲推出的首檔主動式ETF。施羅德繼在美國、歐洲及澳洲發展主動式ETF業務後，選擇從台灣拓展亞洲市場，展現對台灣資本市場及科技產業長期發展的重視，也彰顯亞洲資產管理中心政策對國際資產管理業者的吸引力，更代表台灣資本市場將迎來國際級的新成員。

為慶祝首檔ETF產品加入上市行列，施羅德投信11月26日舉行盛大隆重的掛牌典禮。臺灣證券交易所董事長林修銘致詞表示，施羅德深耕台灣逾35年，這次以台灣作為集團在亞洲發行首檔主動式ETF的市場，展現對台灣資本市場的信心，也呼應金管會推動亞洲資產管理中心的政策願景。該檔ETF掛牌後，證交所上市ETF增至245檔，其中，主動式ETF 40檔。證交所未來將持續協助業者拓展商品發展與市場推廣，為投資人提供更好的市場環境與服務品質。

施羅德全球ETF業務負責人Tom Stephens表示，台灣企業在全球科技領域扮演重要角色。隨著AI應用擴大，各企業受惠程度不同，主動管理可透過產業與個股研究辨識具競爭優勢的企業。這次推出的ETF結合集團在全球累積的主動式ETF經驗與在地台股研究能力，是施羅德拓展亞洲主動式ETF業務的重要一步。施羅德投信董事長謝誠晃表示，施羅德自1989年進入臺灣市場，長期投入個股研究、產業分析與投資策略，具深厚投研能力。這檔ETF不只是一檔聚焦AI趨勢的產品，也展現施羅德長年累積的主動投資專業。

自金管會推動亞洲資產管理中心政策以來，多家外資業者陸續首度在台發行ETF，這次施羅德投信的加入，為近兩年來第五家新進外資業者，加計先前已加入的兩家共有七家外資投信成為台灣資本市場的重要成員，反映國際資產管理機構對台灣ETF市場發展前景的信心。隨著國際業者持續投入，預期將有更多資產管理機構以台灣作為亞太區資產管理與投資決策中心。證交所將持續發揮市場平台的關鍵作用，深化台灣資本市場與國際市場的合作及連結，協助實現台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標。

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