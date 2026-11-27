台股劇烈震盪，鉅額違約交割案件再添一樁。台灣證券交易所昨（26）日公告，熱門主動式ETF--主動統一台股增長（00981A）出現鉅額違約交割，違約金額高達1.03億元，申報券商為華南永昌中正、國泰敦南兩家分公司。

這不僅是首檔達到違約交割揭露標準的主動式ETF，也是繼日前元大台灣50反1（00632R）之後，本周第二檔爆出鉅額違約的ETF。

市場人士分析，在極端多頭行情爆發逾億元違約，研判主要有兩大原因，一是短線當沖客早盤採取先賣後買策略放空，不料買盤力道過猛導致漲停，空單無法回補；二是投資人急於追高或下單金額誤植，成交後未能於昨日籌足資金。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。