台灣ETF市場邁入主動、被動並進新時代。金管會統計，10月底主動式ETF規模已突破兆元大關，整體ETF達11.77兆元，金管會已請證交所及櫃買中心研議新型態ETF商品制度與配套措施，為2027年ETF市場發展增添新動能。

隨著ETF商品日趨多元，面對AI熱潮、利率變化及地緣政治風險，2027年投資如何攻守兼備成為關注議題。

經濟日報將於12月16日舉辦「投資大趨勢論壇—2027 ETF創富新策略」，本論壇由經濟日報主辦，國泰投信、群益投信、復華投信、第一金投信、玉山投信、摩根資產管理協辦，邀請金管會副主委陳彥良及六大投信，共同剖析ETF投資新趨勢。

金管會已將拓展基金商品多元化列為亞資中心重要政策，自2024年底開放股票型、債券型主動式ETF及被動式平衡型ETF，為投資人提供更多元的資產配置工具。

新商品帶動ETF市場快速擴張，自2025年5月首檔主動式ETF掛牌，至今年10月底，已有42檔主動式ETF上市櫃，規模達1兆217.31億元；另有三檔被動式平衡型ETF掛牌，規模達40.78億元。

整體ETF市場規模更達11.77兆元，占全體證券投資信託基金規模70.35%，ETF受益人數達2,509萬人次，顯示ETF已成為民眾參與資本市場及資產配置的重要工具。

ETF熱潮也帶動資產管理產業擴容。10月底投信投顧業資產管理規模達23.29兆元，較2024年6月底11.8兆元成長97%；資產管理規模破兆元投信業者，也從三家增至八家。

下一波商品開放方向也逐漸浮現。證交所先前已提出主動式多資產、掩護性買權及組合型ETF等研議方向，擴大投資策略與資產配置選擇，相關商品制度及配套措施仍待進一步研議。

除商品創新，ETF國際化也加快腳步。自2025年9月台日ETF啟動相互掛牌以來，已有二檔ETF赴日掛牌，日本也有二檔ETF來台掛牌。

隨著ETF市場從被動追蹤指數，走向主動管理與多元配置，如何在市場波動中掌握成長機會、兼顧收益與風險，成為2027年投資布局關鍵。

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