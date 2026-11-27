美國感恩節假期登場，根據歷年數據來看，上漲機率近七成，近期科技股評價修正，正是逢低布局的時機，市場關注年底行情能否為科技股帶來「先蹲後跳」的契機。

根據統計，1950年至2025年標普500指數在76個感恩節當周有53周上漲，上漲機率近七成，平均漲幅0.7%，接著12月上漲比率亦達72%。

台股科技相關ETF表現

觀察台股科技主題相關ETF，涵蓋一般科技及半導體、科技高息及主動式共20檔，截至昨（26）日，近一個月平均下跌18.2%，資金卻逆勢流入，其中，17檔呈現淨申購，整體合計吸金670.2億元，呈現股價修正、資金加碼的局面。

儘管短線承壓，今年來仍有七檔科技ETF漲幅突破50%，優於加權報酬指數的37.3%；其中，中信關鍵半導體、兆豐台灣晶圓製造、野村臺灣新科技50分別以59%位居前三，其餘還有群益半導體收益、台新臺灣半導體30、富邦台灣半導體、台新臺灣IC設計。

再從定期定額人氣觀察，10月台股科技相關ETF扣款人數增加最多的是群益半導體收益，月增2,729人；野村臺灣新科技50、復華台灣科技優息、富邦科技月增人數都超過2,500人，反映科技股近期雖震盪加劇，仍吸引一般投資人持續布局。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，近期市場重新檢視AI投資回報與科技股評價，資金輪動加快，科技股短線仍可能震盪整理，但評價修正不代表長期產業趨勢反轉。

觀察台灣10月工業生產年增29.8%、製造業生產年增31.6%，顯示AI與高效能運算需求仍反映於實際生產。後續將持續關注先進製程、AI伺服器與高速傳輸等供應鏈的訂單及獲利動能，若企業基本面延續成長，科技股在整理後有望迎來新一波表現機會。

群益半導體收益經理人謝明志指出，大盤近期劇烈震盪帶動市場擔憂情緒及槓桿資金必然賣壓，不過，短期現貨市場若出現震盪，反而有利股市長多趨勢。

此外，觀察台灣半導體業股利發放情形，平均每股股利幾乎年年成長。AI題材與供應鏈需求具利多效益，台股成長有撐。整體而言，行情機會大於風險，建議投資人可續抱台股科技高息ETF。

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