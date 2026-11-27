主動施羅德AI台股（00419A）昨（26）日掛牌，終場收在10.33元，漲6.1%，優於大盤的2.5%漲幅。00419A聚焦台灣上市櫃AI與科技價值鏈企業，不但是施羅德在台首檔ETF，也是施羅德在亞洲首檔主動式ETF。

施羅德投信董事長謝誠晃表示，00419A正式掛牌不僅是施羅德投信在台灣發展的重要里程碑，更象徵主動式ETF投資邁入嶄新階段。施羅德長期深耕台灣市場，期望透過結合主動投資研究能力與ETF產品優勢，為投資人提供參與台灣AI長期發展趨勢的新選擇。

施羅德全球ETF主管史帝文斯（Tom Stephens）特別來台參加本次掛牌典禮，他表示，00419A成功掛牌，不僅是施羅德在亞洲發展主動式ETF的重要里程碑，也展現對台灣資本市場長期發展潛力的信心。

史帝文斯指出，台灣在全球AI產業鏈中占有關鍵地位。隨著AI應用持續普及，主動管理與深度研究的重要性將持續提升。

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