富邦投信昨（26）日舉辦富邦台50 ETF（006208）分割投票啟動記者會，宣布自11月27日至12月15日開放電子投票，並於12月18日以書面方式召開受益人會議。提醒近75萬受益人投下屬於自己的一票。富邦投信期盼透過分割降低投資門檻，提升投資人資金配置彈性。

006208自2012年成立以來，基金規模已經來到4,000億元，26日收盤價在208.75元。

富邦投信董事長黃昭棠表示，根據集保結算所統計，截至今年11月13日，006208受益人數逼近75萬人。分割完之後，入手門檻降低，未來如果市場行情波動較大的時候，投資人可以逢低加碼，或是波段操作，預期有機會吸引更多投資人加入。以過去幾次富邦投信旗下幾檔ETF成功的分割，有可能帶動投資人翻倍成長，規模也有成長的動能。

黃昭棠指出，台灣上市櫃公司今年全年稅後獲利可能會超過8兆元，因此對台股後市仍非常有信心，明年可能會轉變成慢牛行情，不過一天行情的區間可能高達上下3,000點，因此建議投資人要謹慎地去做資金水位的控制，尤其是槓桿的操作，更需要非常謹慎。投資上要戒慎恐懼，穩步前行，富貴穩中求。

觀察006208歷年績效表現，根據理柏統計，截至今年10月31日，近一年、二年、三年、五年及十年累積報酬率分別達66.8%、127.7%、270.7%、257.0%及697.7%，成立以來累積報酬率更達1,178.9%。

006208經理人洪珮甄表示，006208於2023年至2026年連續四年榮獲金鑽獎肯定，亦是期間唯一連續獲獎的臺灣50指數ETF，是對經理團隊長期努力的肯定。

006208於2012年6月22日成立，初次發行價格為30元，本次分割倍數暫估為一拆七。若以每單位淨值210元為例，分割後淨值將調整為30元，一張變七張，按淨值估算整張交易金額由21萬元降至3萬元。

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