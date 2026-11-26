台股近期劇烈震盪，鉅額違約交割案件再添一樁！台灣證券交易所26日公告，熱門主動式ETF「主動統一台股增長」（00981A）爆發鉅額違約交割，申報券商為華南永昌中正、國泰敦南兩家分公司，合計違約金額高達新台幣1億380萬9,227元，上市櫃今年以來已經爆發53起違約交割案。

這不僅是今年首檔達到違約交割揭露標準的主動式ETF，也是繼日前「元大台灣50反1」（00632R）之後，本周第2檔爆出鉅額違約的ETF；違約風暴從股價波動大的電子股擴展到傳產股，再蔓延至ETF市場。

根據台股「T+2」交割制度推算，今日公告的違約交割源自本周二（24日）的交易。當天受惠於輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回鍋執行長等重大利多激勵，台股上演史詩級慶祝行情，00981A一開盤便跳空漲停並幾乎鎖死至終場，收在22.04元。

市場人士分析，在極端多頭行情下爆發逾億元違約，研判主要有兩大原因：其一是短線「當沖客」早盤採取先賣後買策略放空，不料買盤力道過猛導致漲停鎖死、空單無法回補，留倉後又無力負擔逾億元交割款；其二則是投資人急於追高或下單金額誤植，成交後未能於今早10點前籌足資金。

值得留意的是，00981A昨日因短線獲利賣壓湧現，單日重挫6.85％至20.53元；今日則在AI與半導體成分股反攻帶動下強彈6.62％，終場收在21.89元。

證交所統計，今年以來上市公司達到揭露標準的違約交割已累計至第26起；若加計上櫃股票的27起，今年全市場已發生53起鉅額違約交割事件。法人也再度提醒，近期台股波動幅度明顯放大，投資人從事當沖或大額交易前應審慎評估自身財力，留意T+2交割期限，避免陷入違約風險。

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