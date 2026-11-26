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主動統一台股增長ETF爆1.03億元違約交割
台灣證券交易所今天公告，華南中正、國泰敦南2家證券商通報，熱門主動式ETF主動統一台股增長（00981A）出現鉅額違約交割，金額新台幣約1億380萬元。
此為今年第2檔上市ETF出現鉅額違約交割，在此之前，元大台灣50反1（00632R）24日也發生鉅額違約交割。
根據台股「T+2」交割制度，證交所今天公告違約交割，為本週二的交易違約。當天台股大漲3310.46點，創史上最大收盤漲點紀錄。00981A一開盤就跳空漲停。
此為今年上市公司第26起鉅額違約交割案。在此之前，包括旺宏、佳必琪、新日興、欣興、華通、國巨、友達、禾伸堂、南亞科、聯茂、致茂、台郡、景碩、創意、金像電、台化、愛普、元大台灣50反1都曾發生鉅額違約交割，其中包含國巨共3次，欣興、華通、創意、景碩、金像電各2次。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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