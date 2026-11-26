富邦投信26日舉辦富邦台50 ETF（006208）分割投票啟動記者會，宣布自11月27日至12月15日開放電子投票，並於12月18日以書面方式召開受益人會議。

006208自2012年成立以來，隨著基金規模及受益人數持續成長，富邦投信積極回應投資人心聲，期盼透過分割降低投資門檻，提升資金配置彈性。

富邦投信董事長黃昭棠表示，006208以追蹤臺灣50指數為投資組合管理目標，經理團隊除致力降低基金追蹤差距外，亦在法令及基金契約規範下，透過有價證券出借、期貨部位管理及現金部位運用等方式，提升基金資產運用效能；搭配階梯式經理費率，讓投資人有機會享有基金規模成長所帶來的成本效益。

觀察006208歷年績效表現，根據Lipper統計，截至今年10月31日，近一年、兩年、三年、五年及十年累積報酬率分別達66.82%、127.70%、270.71%、257.03%及697.72%，成立以來累積報酬率更達1,178.96%。

根據集保結算所統計，截至今年11月13日，006208受益人數逼近75萬人，其中持有10張（含）以下的受益人達71萬7,531人，占整體受益人數95.68%，持有受益權單位數占比更達51.97%，顯示大多數受益人，都是從小額投資開始。

006208於2012年6月22日成立，初次發行價格為30元，本次分割倍數暫估為1拆7。若以每單位淨值210元為例，分割後淨值將調整為30元，一張變七張，按淨值估算的整張交易金額由21萬元降至3萬元。

分割不影響持有的基金資產總價值，惟仍須承擔市場波動風險。若議案通過，實際分割倍數將依會議通過當日基金淨值，以分割後淨值不低於初次發行價格30元的最大整數倍辦理。

富邦投信表示，分割議案須經代表已發行受益權單位總數二分之一以上的受益人出席，並經出席受益人表決權總數二分之一以上同意，始能通過。受益人可採書面投票，或透過「集保e手掌握」、證券下單APP及集保電子投票平台行使表決權。每一股都有表決權，每一位受益人的參與都很重要。請大家重視自己的權益，了解分割議案，投下屬於自己的一票！

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。