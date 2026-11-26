對剛開始累積資產的小資族而言，高價權值股動輒一張十幾萬元門檻太高，而2026年8月以10元掛牌的貝萊德世界股票（009826），近期股價維持在9.69元附近，換算買進一張只要約1萬元新台幣，加上多家券商支援百元定期定額，讓小資族能輕鬆用銅板價買進整張，一次打包全球超過1,500家企業。

針對每月定期定額3,000至20,000元的小資族，專家建議可採「009826占50%＋0050占50%」的雙核心配置。

小資族在累積期最容易犯的錯就是「領到幾百元股息就順手花掉」，009826不配息的機制能強迫股息自動滾入再投資、發揮紀律複利效果；同時搭配約116元區間的0050，則能保留參與台股AI供應鏈強勢成長的動能。

不過在進場之前，專家也客觀點出三個必須考量的現實面：

第一是內扣費用較高，009826經理費0.45%加上保管費約0.12%，一年總內扣費用約在0.57%至0.60%之間，明顯高於0050（約0.35%）與海外券商直接買美股VT（約0.06%），這是用台幣交易便利性與免海外稅務所換取的成本

第二是完全沒有現金流，如果是需要每月或每季領息當生活費的退休族，不配息設計就不符合需求，屆時得自行賣出部分單位數來創造現金流

第三則是短期績效與台股不同步，當台積電狂飆帶動台股大漲時，因為009826中台積電只占約1.6%，短線漲幅必然落後0050，它的真正價值在於當台股或科技股大幅回檔時，能發揮全球分散的防禦緩衝作用

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