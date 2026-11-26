全球AI產業迎來關鍵定心丸！隨著輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳在請辭11天後迅速回鍋執掌執行長大位，帶動輝達股價單日暴漲逾31%、一舉收復此前全部跌幅，徹底扭轉市場對AI領導層動盪的恐慌情緒。大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，黃仁勳不只是輝達的執行長，更是全球AI產業的「精神領袖與總架構師」，他的火速回歸直接拆除了市場最大的「領導真空」引信，讓AI軍備競賽重新回到最高速檔。面對GPU與客製化ASIC晶片雙軌並進的新局，投資人無須在晶片巨頭間選邊站，可透過涵蓋美股科技巨頭的009815與網羅台灣AI硬體供應鏈的00918，全面掌握長線成長紅利。

針對黃仁勳回歸對產業的深遠影響，郭修誠從三大面向解析。首先在產品布局上，AI晶片正以「年」為單位從Blackwell向下一代Rubin架構極速推進，黃仁勳復職確保了「一年一架構」的研發藍圖零時差推進；其次在客戶合作方面，微軟、Google、Meta等雲端巨頭（CSP）動輒砸下數百億美元建置資料中心，買的是輝達未來五年的技術承諾，隨著董事會確認無國安疑慮並獲白宮力挺，大型客戶觀望情緒一掃而空，訂單能見度全面回穩；第三則是消除了AI泡沫破裂的系統性疑慮，向全球宣告AI算力基礎建設仍是剛性需求，重新點燃整體科技供應鏈的多頭引擎。

觀察近期AI晶片三巨頭的股價表現，輝達單日狂飆逾三成，而先前受惠轉單題材逆勢走高的超微（AMD）與博通（Broadcom）漲幅則相對收斂。郭修誠直言，這並非基本面轉弱，而是資金的「校正回歸」與「去偽存真」。先前市場把輝達的危機當成對手的轉機，大量避險資金湧入炒作轉單題材，甚至推升超微本益比一度衝高至30倍以上；如今黃仁勳回歸，市場用真金白銀表態，輝達高達逾74%的毛利率、單季近千億美元的資料中心營收體量，以及無可取代的CUDA軟體生態系，短期內仍難以撼動。不過，超微與博通並未出現利多出盡的崩跌，顯示AI市場絕非零和遊戲，而是「通吃型霸主」與「客製化軍火商」的雙軌擴張。

展望AI應用從「模型訓練」走向「商業推論」時代，郭修誠比喻，如果說「訓練」是培養全能博士，需要輝達GPU的頂級通用算力；那麼「推論」就是派專員去第一線賺錢，這時針對特定任務設計、具備低功耗與低成本優勢的客製化ASIC（如博通協助雲端巨頭打造的自研晶片）性價比便會浮現，兩者將走向「訓練靠GPU、大規模推論靠ASIC」的互補分工。

郭修誠強調，無論未來AI晶片版圖如何演變，美股三巨頭與台灣硬體供應鏈都是最大贏家。在美股布局上，大華美國MAG7+（009815）一次將輝達、博通與超微全數納入成分股，投資人不必費心猜測誰能擴大市占，直接打包全拿；而在台股方面，無論是GPU或ASIC晶片，最終都必須仰賴台積電（2330）的先進製程與CoWoS封裝，並帶動AI伺服器代工、液冷散熱及高速傳輸需求爆發，投資人亦可透過精選華碩（2357）、廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）等AI硬體巨擘且具備高填息特性的大華優利高填息30（00918），在美台AI雙引擎護航下穩健布局長線多頭行情。

AI晶片雙軌分工與美台受惠配置分析。資料來源：彭博、各大國際研究機構報告，大華銀投信整理

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