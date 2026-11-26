台新投信總經理葉柱均指出，過去兩至三年的AI敘事由黃仁勳一手推動，他是推動AI產業高速成長的靈魂人物，黃仁勳離開輝達（NVIDIA）後，為AI產業的成長及迭代速度帶來變數，因而衝擊台美AI股負面情緒大幅宣洩，股價呈現嚴重超跌。但就現況分析，AI大廠展望強勁，NVIDIA、ASML、Meta、Microsoft、Google預估第4季營收年增率皆可達兩位數，近期公布財報的輝達也繳出亮麗成績單，將激勵中小AI利基股的漲升攻勢，建議逢低布局台股中小主動式ETF，掌握反彈大行情。

葉柱均表示，AI發展已不可逆，惟美國監管可能趨嚴、黃仁勳請辭都有可能影響AI產業成長斜率，前者觀察2027年1月民主黨正式就職後的政策變化，後者對2028年以前的平台世代影響不大。值得注意的是，第3季北美四大CSP廠2026年資本支出大致維持先前指引，未明顯調整，2027年資本支出論調維持顯著增長，雖未提供具體金額指引，但CSP的管理層一致強調算力需求仍大於供給，未來營收能見度也明顯提升。

台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）經理人沈建宏指出，輝達財報表現依舊亮眼，第3季營收1,158億美元，季增20%、年增103%，調整後毛利率達74.9%，每股稅後盈餘（EPS）2.68美元，多項數據優於市場預期。輝達也給出強勁財測，預計下季營收介於1,261億至1,339億美元之間，並將2028會計年度的營收年成長率預測從70%上修至75%。更令市場振奮的是，輝達的採購支出承諾也從三個月前的3,660億美元，激增至5,180億美元，Vera Rubin業務也迎來強勁開局，出貨首季帶來近200億美元營收，成長速度是上一代Blackwell的兩倍，為AI股注入強心針。

沈建宏指出，AI股長線成長無虞，第4季仍為相關零組件之出貨旺季，包括半導體、AI伺服器、雲端運算等上下游產業皆將全面受惠，多數個股在2027年仍有獲利翻倍的成長幅度，目前盤勢可能已經反映市場最糟的預期，未來企業獲利的實際下修幅度未必如市場恐慌的那麼大，一旦優於預期，股價的反彈力道也將格外強勁，現在正是逢低布局良機。

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