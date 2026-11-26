繼元大台灣50（0050）完成分割後，同樣追蹤台灣50指數的富邦台50（006208）也將啟動分割程序。富邦投信今日宣布，明日起至12月15日開放受益人電子投票，並於12月18日以書面方式召開受益人會議，本次分割倍數暫估為1拆7，若以每單位淨值210元計算，分割後每張投資門檻將由21萬元降至3萬元，近75萬名受益人可參與投票。

富邦投信表示，006208自2012年成立以來，隨著基金規模及受益人數持續成長，投資人對降低投資門檻的需求也逐步增加，期盼透過分割提升投資人資金配置彈性。

集保結算所統計，截至今年11月13日，006208受益人數逼近75萬人，其中持有10張（含）以下的受益人達71萬7531人，占整體受益人數95.68%，持有受益權單位數占比也達51.97%，顯示小額投資人不僅是006208主要投資族群，也是此次分割案能否順利通過的關鍵。

006208初次發行價格為30元，本次分割倍數暫估為1拆7，若議案通過，實際分割倍數將依受益人會議通過當日基金淨值，以分割後淨值不低於初次發行價格30元的最大整數倍辦理。分割後投資人持有的受益權單位數增加，但基金資產總價值不因分割而改變。

富邦投信董事長黃昭棠表示，006208除致力降低基金追蹤差距外，也透過有價證券出借、期貨部位管理及現金部位運用等方式，提升基金資產運用效能，搭配階梯式經理費率，讓投資人有機會享有基金規模成長所帶來的成本效益。

Lipper統計，截至今年10月底，006208近一年、三年、五年及十年累積報酬率分別達66.82%、270.71%、257.03%及697.72%，成立以來累積報酬率更達1178.96%，並於2023年至2026年連續四年榮獲金鑽獎肯定。

富邦投信指出，分割議案須經代表已發行受益權單位總數二分之一以上的受益人出席，並經出席受益人表決權總數二分之一以上同意，才能順利通過。投資人除可採書面投票，也可透過「集保e手掌握」、證券下單App及集保電子投票平台行使表決權。

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