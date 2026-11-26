台灣主動式ETF再添生力軍！施羅德投信看好AI投資的長線機會，在台首檔主動式ETF─施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）11月26日正式掛牌，終場以10.33元收盤，上漲6.17%。00419A聚焦台灣上市櫃AI與科技價值鏈企業，透過施羅德投信多年深耕台股市場所累積的研究能量與主動選股實力，提供投資人掌握AI長期成長趨勢的新投資工具。

面對AI技術快速擴散與產業升級浪潮，施羅德投信台股投資團隊表示，市場資金正逐步由被動追蹤轉向尋求超額報酬機會，具備研究深度與選股能力的主動投資策略備受關注。在AI驅動產業結構改變下，掌握關鍵技術與成長趨勢的企業，將成為未來市場主要受惠族群。

施羅德投信董事長謝誠晃表示，00419A正式掛牌不僅是施羅德投信在台灣發展的重要里程碑，更象徵主動式ETF投資邁入嶄新階段。施羅德長期深耕台灣市場，期望透過結合主動投資研究能力與ETF產品優勢，為投資人提供參與台灣AI長期發展趨勢的新選擇。未來也將持續傾聽投資人需求，結合施羅德全球資源與在地投資專業，推出更多符合市場需求的創新投資方案。他也特別感謝主管機關、證交所、合作夥伴，以及台灣與全球團隊的共同努力，共同促成00419A順利掛牌。

施羅德全球ETF主管Tom Stephens特別來台參加這次掛牌典禮，他表示，00419A成功掛牌不僅是施羅德投資在亞洲發展主動式ETF的重要里程碑，也展現對台灣資本市場長期發展潛力的信心。台灣在全球AI產業鏈中占有關鍵地位，隨著AI應用持續普及，主動管理與深度研究的重要性將持續提升。施羅德投資將持續結合全球主動ETF投資經驗與在地研究能量，協助投資人掌握投資機會。

施羅德投信台股投資團隊指出，自全球AI應用加速落地以來，半導體、高效能運算（HPC）、雲端基礎建設及相關供應鏈持續扮演科技創新的核心角色。隨著企業資本支出增加與AI需求擴大，投資機會已逐步由少數龍頭企業延伸至整體AI生態系。展望後市，AI產業發展持續擴大、台灣企業在全球供應鏈的重要地位，以及產業輪動所帶來的投資機會，將是觀察AI投資趨勢的三大重點。

施羅德投信台股投資團隊表示，台灣在半導體、伺服器、光通訊及電子零組件等領域擁有完整且具競爭力的產業鏈，可望持續受惠於全球AI發展趨勢。然而，隨著產業發展日趨成熟，企業表現差異也將更加明顯，因此透過深入研究與主動選股發掘具競爭優勢的企業，將有助於掌握產業長期成長機會。

根據彭博統計，今年以來全球主動式ETF資產規模持續攀升；另一方面，台灣ETF市場規模亦持續擴張，已成為亞洲最具活力的ETF市場之一。在此市場環境下，兼具ETF交易便利性與主動研究優勢的00419A，聚焦台灣AI與科技產業價值鏈，結合施羅德深耕台股多年的研究經驗，以及全球投資研究平台資源，透過主動選股方式布局具長期成長潛力的台灣企業，協助投資人掌握AI產業發展帶來的投資機會。

施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）11月26日正式掛牌上市，與會貴賓共同擊鼓，迎接施羅德亞洲ETF業務的新篇章。施羅德投信／提供

施羅德結合全球投資資源與在地台股研究及主動選股實力，為投資人布局台灣AI產業長期成長趨勢提供新選擇。施羅德全球及台灣團隊與合作夥伴齊聚一堂，共同慶賀00419A正式掛牌。施羅德投信／提供

施羅德亞洲首檔ETF（00419A）於26日正式在台掛牌。(左起)施羅德投信董事長謝誠晃、臺灣證交所董事長林修銘、施羅德全球ETF主管Tom Stephens、臺灣證交所總經理李愛玲及施羅德投信總經理陳思名，共同見證施羅德在亞洲ETF市場的重要里程碑。施羅德投信／提供

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