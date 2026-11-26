台股近期走勢劇烈洗盤，昨（25）日晚間台指期夜盤一度重挫逾2,100點，沒想到一覺醒來竟上演大逆轉翻紅，今（26）日盤中更大漲超過1,100點。

摩爾證券投顧分析師郭哲榮發表最新盤勢評論指出，這幾天的台股純粹跟隨市場情緒波動，沒有所謂的單一基本面理由，會莫名其妙下跌、也會莫名其妙大漲，直言這正是典型的「天黑請閉眼、天亮請數錢」行情。

針對外界原本擔憂美國總統川普公布關稅方案恐引爆台股崩盤，郭哲榮分析，最終美方提出的方案中台灣稅率上限為15%，完全符合市場原先預期，因此利空出盡後台股照樣往上噴出。

他表示，關稅這齣戲碼去年市場就已經看過一遍，如今只是換個名目重演，股市早已具備免疫力、不會再被同樣的題材嚇倒，大盤自11月21日出現多頭歸隊訊號後仍在持續發威。

在族群與個股表現方面，郭哲榮觀察雖然大盤指數尚未完全漲回前天漲停點位，但許多電子與AI指標股已率先創高反攻，包括載板雙雄欣興（3037）與健鼎（3044）雙雙攻上漲停，電源大廠台達電（2308）、封測廠精材（3374）及ASIC概念股智原（3035）、聯發科（2454）同步走強；此外，前波高點回檔逾七成的被動元件與矽晶圓指標國巨（2327）、環球晶（6488）今日也齊步亮燈漲停，展開跌深後的急漲補漲行情。

回顧六年前新冠疫情期間美股多次熔斷、台股殺到8,523點後一路翻倍向上的歷史經驗，郭哲榮強調，面對短線震盪不必過度悲觀，現在的三萬九千點若放到明年來看仍具想像空間。

他也透露自己這波趁殺盤分批買進總計2.3億元的元大台灣50（0050），昨日帳面一度虧損超過千萬元，今日隨大盤大漲一眨眼便已翻正，並重申持續看好台股挑戰50,000點與台積電站上3,000元的長線目標。

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