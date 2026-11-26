多年積蓄投入0050，卻遇上台股大幅修正！一名教務行政人員在Dcard股票板發文透露，自己持有10張元大台灣50（0050），均價高達115元，原始投入成本約115萬元，如今帳面虧損已超過30萬元。眼看多年辛苦存下的積蓄不斷縮水，讓她開始猶豫是否該停損。

原PO表示，手邊仍有約五成資金可以攤平，但這波跌勢彷彿看不到底，自10月開始下跌後便不敢再買進。儘管不少人認為0050適合長期持有、不必停損，但面對龐大的帳面虧損，她仍難掩恐慌，直呼「快賠掉半桶金了救命」。

貼文引發熱議，不少股民建議續抱並分批加碼，其中一則高人氣留言直言「剩下資金設定期定額慢慢買，然後忘掉股市，好好上班」。也有人分享「五層金字塔」加碼法，將資金分成15份，大盤跌10%買一份、跌20%買兩份，依此類推，跌50%買五份，透過分批投入降低成本，同時避免過早耗盡資金。

另有股民分享自身經驗，有人手握近150張0050，至今一張未賣；也有人原本買在116元，經過一個多月分批加碼，均價已降至100元出頭，反而越跌越開心。甚至有人透露帳面虧損高達400萬元，仍未選擇停損。不少股民也勸原PO重新思考長期投資的初衷，直言「115敢買，結果8字頭不敢買？」

不過，也有股民認為，投資不應犧牲生活品質，若帳面虧損已造成焦慮、影響工作及睡眠，不妨適度減碼，而非勉強自己繼續承受壓力。有人建議每次賣出50股，逐步降低心理負擔，也有人分享自己買在110元附近，已選擇認賠出場。相較於一味強調長期持有，能否承受下跌風險、維持穩定現金流與投資心態，同樣是決定能否走得長久的關鍵。

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