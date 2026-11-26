最近很多夥伴問老牛：「0050跌破年線的時候多扣一點，是不是比較聰明？」這題光用想的會吵不完，老牛乾脆拿數字說話。 回測條件很單純：0050從2006年1月開始，每月第一個交易日定期定額1萬，股息全部再投入，一路算到2026/11/24。 扣款那天如果股價在年線（240日均線）以下，就再加碼，分成1萬、2萬、5萬三個版本。

2026-11-26 13:00