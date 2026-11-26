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台股開高走高 個股、零股成交前五大 除台積電全數被 ETF 包辦
台股26日在開高走高一度大漲逾1,200點。盤中個股、零股成交前五大除了台積電（2330），全數被ETF包辦。個股成交前五大包括主動中信台灣收益（00406A）逾82萬張排名第一、元大台灣50正2（00631L）逾68萬張排名第二、主動統一台股增長（00981A）逾61萬張排名第三、群益臺灣加權正2（00685L）逾58萬張排名第四、主動復華未來50（00991A）逾51萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有546萬，台積電有220萬，元大台灣50正2有146萬，主動中信台灣收益有143萬，元大高股息（0056）有112萬。
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