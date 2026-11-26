很多台灣投資人手邊除了薪水、房子都在台灣，連買股票也全壓在元大台灣50（0050）上，無形中把所有身家都跟台灣經濟與科技業綁在一起。

被市場稱為「台版VT」的貝萊德世界股票（009826），主打直接用台幣帳戶就能一鍵布局全球近40個國家、超過1,500檔大中小型股，幫投資人解決過度重壓單一市場的風險。

攤開兩檔ETF的結構來看，0050聚焦台灣市值前50大企業，光是台積電一家就占了將近60%，走勢高度受半導體與電子科技業牽動；反觀009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，投資版圖橫跨美國（約62%）、日本、英國及台灣等市場，掌握全球約90%可投資市值，最大持股蘋果也只占約4.75%，產業重心平均分散在資訊科技（約28%）、金融（約17%）、工業與消費等領域。

除了全球分散度高之外，009826的追蹤指數還設有最快T+5個交易日納入大型新上市（IPO）公司的快速通關機制，能比傳統指數更早卡位全球新興巨頭的成長紅利；更重要的是，投資人只要在台股券商下單就能買進，不用煩惱換匯或海外開戶，也省去直接持有美股ETF可能面臨的30%股息預扣稅與美國遺產稅申報問題。

雖然009826與0050都持有台積電等台灣大型權值股，兩者成分股約有50.9%的重疊度，但兩者其實是「全球分散底盤」與「台灣成長引擎」的互補關係，同時搭配持有，既能參與台股爆發力，也能降低單一產業回檔時的波動衝擊。

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