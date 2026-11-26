ETF市場再增添一檔新兵，主動施羅德AI台股（00419A）26日掛牌，台股再度大漲逾千點帶動，截至午盤，盤中漲幅超過6%，最高攀升至10.39元，成交近萬張；募集金額約2.6億元，24日規模2.5億元及淨值9.73元。

主動施羅德AI台股自11月13日成立，採季配息，保管銀行為中國信託商業銀行，經理人游信凱，經理費0.8%、保管費0.04%，以最新數據來看，風險報酬等級RR5，目前共持股35檔，前十大成分股及權重依序為奇鋐6.03%、台光電5.30%、台積電5.10%、台燿4.96%、健策4.94%、欣興4.85%、金像電4.65%、聯發科4.32%、創意4.01%、景碩3.52%。

展望台股，施羅德投信台股投資團隊指出，自全球AI應用加速落地以來，半導體、高效能運算（HPC）、雲端基礎建設及相關供應鏈持續扮演科技創新的核心角色。隨著企業資本支出增加與AI需求擴大，投資機會已逐步由少數龍頭企業延伸至整體AI生態系。展望後市，AI產業發展持續擴大、台灣企業在全球供應鏈的重要地位，以及產業輪動所帶來的投資機會，將是觀察AI投資趨勢的三大重點。

台灣在半導體、伺服器、光通訊及電子零組件等領域擁有完整且具競爭力的產業鏈，可望持續受惠於全球AI發展趨勢。然而，隨著產業發展日趨成熟，企業表現差異也將更加明顯，因此透過深入研究與主動選股發掘具競爭優勢的企業，將有助於掌握產業長期成長機會。

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